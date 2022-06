Phim Jurassic World Dominion (2022)

Jurassic World Dominion là bản remake vô hồn của thương hiệu khủng long. Ảnh Filmbook

Jurassic World Dominion là phần phim cuối cùng trong nhượng quyền thương mại về thế giới khủng long đình đám Jurassic do Universal sản xuất. Bộ phim quy tụ những ngôi sao ở cả các phiên bản mới và cũ của loạt phim đình đám này như Sam Neill, Laura Dern, Jeff Goldblum trong phiên bản năm 1993 của đạo diễn Steven Spielberg và Chris Pratt, Bryce Dallas Howard – những người đóng chính trong hai phần phim Thế giới khủng long gần đây nhất.

Jurassic World Dominion có thể mang về doanh thu khủng, lên tới gần 700 triệu USD tính tới thời điểm này. Tuy nhiên, xét về chất lượng nội dung, đây hoàn toàn là một sản phẩm thất bại và khiến rất nhiều khán giả cảm giác như bị "lừa" mua vé.

Nhà phê bình Matt Donato nhận định: "Sau khi xem, tôi cảm thấy Jurassic World Dominion là bộ phim tệ nhất trong loạt phim mà tôi yêu thích. Nó quá dài, các phân cảnh hành động hết sức thô kệch và tổng thể thì quá cồng kềnh".

Trong khi đó, phóng viên Germain Lussier phê phán Jurassic World Dominion là một bộ phim "làm quá và vô nghĩa" với những con khủng long chỉ để "làm màu" trong một cốt truyện nhạt nhẽo, ăn theo thương hiệu cũ.

Phim The Matrix Resurrections (2022)

The Matrix Resurrections chỉ là phần ăn theo để kiếm tiền, nội dung thì dở tệ. Ảnh: Warner bros.

The Matrix Resurrections là phần phim thứ 4 sau 18 năm kể từ khi thương hiệu kinh điển The Matrix (Ma trận) dừng lại, được khởi chiếu từ cuối năm 2021 nhưng chỉ thu về tổng cộng khoảng 153 triệu USD tính đến đầu năm 2022.

Với con số này, The Matrix Resurrections khiến cho Warner Bros ước tính phải lỗ tới 100 triệu USD. Có rất nhiều nguyên do nhưng dĩ nhiên, điều mà Warner Bros chẳng thể đổ lỗi là họ đã làm ra một bộ phim gây "thất vọng toàn tập", theo như đánh giá từ hàng ngàn fan hâm mộ The Matrix.

Peter Bradshaw của The Guardian tỏ ra khá phũ phàng: "Sự hiện diện của bản phim này hoàn toàn chẳng có lý do gì thuyết phục, ngoại trừ mục đích kiếm tiền từ cộng đồng fan hâm mộ thương hiệu Ma trận, những người chấp nhận mọi giá để được thưởng thức những nội dung mới, dù rằng nội dung mới ấy chẳng có gì mới mẻ và đột phá như cái cách mà cảnh phim quay chậm trong phần 1 đã khiến cả thế giới chao đảo".

The Hollywood Reporter tỏ ra khá đồng tình: "Đây là kiểu hậu bản mà Hollywood thích làm nhất, cơ bản nó giống hệt như bố cục cốt truyện phần đầu tiên, chỉ thêm vừa đủ những nội dung mới để thỏa mãn người xem".

Robocop (2014)

Robocop 2014 thất bại trong việc hồi sinh lại thương hiệu kinh điển. Ảnh: Colombia Pictures

So với kịch bản của bộ phim kinh điển năm 1987, phiên bản RoboCop năm 2014 chỉ giữ lại cốt truyện chủ đạo, còn toàn bộ diễn biến, tình huống, chi tiết đều được khai thác theo hướng mới.

Bối cảnh phim được xây dựng vào năm 2028, khi nước Mỹ đang băn khoăn có nên sử dụng cảnh sát robot để bảo vệ trật tự xã hội hay không. Điểm hấp dẫn nhất của RoboCop 2014 chính là kỹ xảo hoành tráng, tạo hình người máy sắc sảo, ấn tượng cùng những pha hành động hấp dẫn.

Tuy nhiên, chỉ thế thôi là chưa đủ để khỏa lấp một nội dung nhạt nhòa và chẳng có gì gọi là điểm nhấn. Chris Hewitt từ Empire đã viết: "Có cảm giác rằng hãng phim cùng toàn bộ ê-kíp không thực sự hiểu được điều khiến bản gốc trở nên đặc biệt".

Nigel Andrews từ Financial Times gọi phim là "một bản làm lại không cần thiết". Peter Bradshaw của The Guardian viết rằng đó là: "Một bộ phim có tiết tấu nhanh nhưng cũng dần mất đi hứng thú với những gì diễn ra càng về sau đó". Dù vậy, chính vì danh tiếng của bản gốc quá lớn, RoboCop vẫn kịp thu về 242 triệu USD trong khoản kinh phí 100 triệu USD, đủ để hòa vốn nếu tính cả chi phí marketing.

Phim The Mummy (2017)

Tom Cruise cùng The Mommy bị chê bai không thương tiếc. Ảnh: VOV

The Mummy là phim remake của thương hiệu Xác ướp Ai Cập nổi tiếng những năm 1990 đầu 2000, có kinh phí 125 triệu USD, do Alex Kurtzman đạo diễn và Tom Cruise đóng chính. Câu chuyện xoay quanh cuộc chiến của một sĩ quan (Tom Cruise) với xác ướp tà ác - nguyên là công chúa Ai Cập (Sofia Boutella). Hãng Universal hy vọng tác phẩm là điểm mở đầu cho một series điện ảnh xoay quanh các nhân vật hắc ám như xác ướp, Frankenstein, người tàng hình, Edward Hyde... Tuy nhiên, kế hoạch của họ hoàn toàn bị sụp đổ do The Mummy phải chịu thất bại thảm hại ngay khi ra mắt.

Cây bút Chris Nashawaty của Entertainment Weekly chỉ trích kịch bản phim chắp vá "như cơ thể quái vật Frankenstein". "Với sự góp mặt của nhiều biên kịch, phim là sự kết hợp vụng về của American Werewolf, Indiana Jones and the Last Crusade và Jekyll & Hyde", người này cho hay.

Đồng quan điểm, Owen Gleiberman của Variety nói phim là bản chắp vá của các ý tưởng cũ, pha trộn nhiều thể loại mà không có bản sắc riêng. Trong khi đó, Peter Bradshaw của Guardian giễu cợt: "Tom Cruise có cảnh khỏa thân, phô diễn cơ thể săn chắc. Phim của anh thì ngược lại, èo uột và không có hình thù gì".

Phim Tomb Raider (2018)

Tomb Raider 2018 bị chê nhạt nhẽo và thiêu sức sống. Ảnh: Warner Bros.

Lara Croft hiện đang nắm giữ kỷ lục Guinness "nhân vật nữ nổi tiếng nhất ngành công nghiệp trò chơi điện tử" và từng được Angelina Jolie hóa thân trong bộ phim chuyển thể Lara Croft: Tomb Raider (2001) và Lara Croft: Tomb Raider – The Cradle of Life (2003).

Đáng tiếc, trước thất bại phòng vé thảm hại của phần 2, các dự án điện ảnh tiếp theo về nàng đả nữ võ nghệ cao cường, yêu thích thám hiểm này bị "đắp chiếu" vô thời hạn, cho đến khi được khởi động trở lại qua bản remake 2018, dưới sự thể hiện của ngôi sao Thụy Điển Alicia Vikander.

Dù vậy, đây tiếp tục là một nỗ lực thất bại cho trào lưu remake của Hollywood. Tỏ ra vô cùng gay gắt, nhà phê bình Jordan Hofman của Vanity Fair chê bai phim quá lê thê và nhạt nhẽo, các cảnh hành động thì mờ nhạt, thiếu cao trào. Lara Croft đã được dành hẳn 76 phút chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ là tìm ra mộ cổ trong tổng thời lượng 116 phút của phim. Jordan Hoffman viết: "Đạo diễn Roar Uthaug đã tạo ra rất nhiều những tình tiết nhạt nhẽo, buồn chán cho phim. Lara Croft cứ thế vượt qua các thử thách một cách rập khuôn".

Trong khi đó, cây bút Michael Phillips của The Chicago Tribune thích thú với nửa đầu của bộ phim nhưng lại thấy nửa sau khá gấp gáp và thiếu điểm nhấn. "Hình tượng nữ anh hùng Lara Croft như cái bao cát và cứ thế lao vào đánh đấm", Phillips nhấn mạnh.