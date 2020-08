Kay Trần chê Sơn Tùng M-TP “hát thì dở, ăn mặc thì xấu” nhưng vẫn được bảo vệ hết mực

Mới đây, Kay Trần khiến cộng đồng mạng phấn khích khi có bài đăng đầu tiên liên quan đến Sơn Tùng M-TP kể từ ngày chính thức trở thành "gà cưng" trong công ty giải trí của giọng ca gốc Thái Bình. Cụ thể, Kay Trần đăng tải một đoạn clip Sơn Tùng M-TP lần đầu chơi trống. Nhìn từ phía sau, ai cũng khen nam ca sĩ siêu "ngầu".

Đáng chú ý khi đính kèm clip Sơn Tùng M-TP trổ tài đánh trống, Kay Trần viết: "Chán lắm, hát thì dở, ăn mặc thì xấu, cái gì cũng không biết chơi ngay cả lần đầu tiên đánh trống mà cũng đánh dở như thế này nữa. Trong khi tôi mua về chỉ để đó trưng bày chứ mấy năm rồi chưa đụng vào. You are a genius! My bro! My chairman! (Tạm dịch: Bạn là một thiên tài, người anh em của tôi, chủ tịch của tôi)".

Kay Trần đăng clip Sơn Tùng M-TP trổ tài chơi trống, chê bài "chủ tịch" hết lời.

Nhiều người cho rằng Kay Trần có "lá gan lớn" khi dám chê bai Sơn Tùng M-TP trên mạng xã hội bằng những câu như: "hát thì dở, ăn mặc thì xấu, cái gì cũng không biết chơi" và "đánh trống mà cũng đánh dở". Tuy nhiên, fan của Kay Trần và Sơn Tùng M-TP đều hiểu rằng đây chỉ là những chia sẻ mang tính trêu đùa của nam nghệ sĩ trẻ. Thực tế, Kay Trần đang ngầm khen ngợi tài năng của "chủ tịch vạn người mê".

Theo dõi clip, người hâm mộ Sơn Tùng M-TP và Kay Trần để lại những bình luận khen ngợi: "Ca sĩ top 1 Việt Nam bị bạn chê hát dở"; "Bạn bè thân hay chê nhau lắm chứ khen nhau miết cũng kỳ"; "Ý là đang khen chủ tịch của chúng ta thiên tài, chơi gì cũng được, hát hay, mặc đẹp nữa, không phải chê đâu. Chủ tịch thì có gì để chê?"…

Sơn Tùng M-TP và Kay Trần cùng xuất hiện trong một khung hình.

Cuối tháng 7/2020, Sơn Tùng M-TP chính thức giới thiệu đến công chúng trang fanpage chính thức của công ty giải trí do anh làm chủ. Vài ngày sau, trang fanpage này công bố Kay Trần chính là ca sĩ trẻ được Sơn Tùng M-TP lựa chọn trở thành "gà chiến" thuộc sự quản lý của công ty.

Tuy phía công ty chưa có bất kỳ thông báo về kế hoạch định hướng phát triển dành cho Kay Trần nhưng việc giọng ca "Ý em sao" và Sơn Tùng M-TP từng là bạn thân đến nay lại hợp tác với nhau trong vai trò "sếp" và "gà cưng" khiến cho người hâm mộ phấn khích.