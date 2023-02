Chiến sĩ công an nghĩa vụ L.T.M (SN 2004, trú tại tổ dân phố Na Hoàng, phường Lương Sơn, TP.Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) tử vong sau 10 ngày nhập ngũ. Được biết, chiến sĩ này hiện đang tham gia huấn luyện tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ số 1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, đóng quân tại Yên Bái.

Chiều tối qua (21/2) trao đổi với PV, đại tá Lê Việt Thắng, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, kết quả giám định của cơ quan chuyên môn không tìm thấy rượu, bia, chất kích thích... trong máu của chiến sĩ M. Đồng thời, trong ruột của chiến sĩ này cũng không có chất độc.

Về kết luận điều tra nguyên nhân cái chết của chiến sĩ M, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho hay cần phải họp liên ngành tư pháp để đánh giá nên kết quả sẽ có trong vài ngày tới.

Đã có kết luận giám định về chiến sĩ công an nghĩa vụ tử vong sau 10 ngày nhập ngũ. (Ảnh: Hà Thanh)

Tròn khi đó, xác nhận với PV Dân Việt, gia đình chiến sĩ M cũng khẳng định đã nhận được Thông báo kết luận giám định số 106/TB-VPCQCSĐT ngày 19/2/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đối với chữ viết và chữ ký của chiến sĩ M.

Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái kết luận, chữ viết trên quyển sổ ký hiệu A gửi giám định so với chữ viết mang tên L.T.M trên các tài liệu mẫu so sánh ký hiệu M1, M2 là do cùng một người viết ra.

Đồng thời, gia đình chiến sĩ cũng nhận được thông báo Kết luận giám định số 105/TB-VPCQCSĐT ngày 19/2/2023 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái đối với nguyên nhân cái chết, các thương tích trên tử thi và cơ chế hình thành thương tích trên tử thi.

Theo thông báo kết luận giám định, dấu hiệu chính qua giám định cho thấy: Tử thi trong giai đoạn co cứng xác; xây xát da nhiều vị trí trên cơ thể, đốt sống cổ 7 gãy kín, xương vỡ thành nhiều mảnh; gãy kín đầu trong xương đòn trái, đầu trên xương ức vỡ toác rộng, gãy nhiều xương sườn lồng ngực trước bên phải; gãy kín xương cổ chân hai bên, gãy hở xương mắt cá trong chân phải; rách cuống phổi phải, rách màng ngoài tim...

Nguyên nhân tử vong được xác định là do đa chấn thương: Gãy nát đốt sống cổ 7, gãy kín đầu trong xương đòn trái, gãy vỡ đầu trên xương ức, gãy nhiều xương lồng ngực trước bên phải, rách cuống phổi phải, rách màng ngoài tim, vỡ tim, vỡ dập nát gan, gãy kín xương cổ chân hai bên, gãy hở xương mắt cá trong chân phải.

Cơ chế hình thành thương tích với tư thế của tử thi nằm dưới mặt đất, có các thương tích đã mô tả là đa chấn thương hỗn hợp rất trầm trọng, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái nhận định những chấn thương này phù hợp với tình trạng chấn thương rơi từ độ cao xuống mặt đất.