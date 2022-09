Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết ngày 2/9 dự kiến sẽ khai thác 669 chuyến bay, trong đó 334 chuyến bay đi và 335 chuyến bay đến. Tổng số khách dự kiến hơn 92.000 lượt hành khách, giảm đáng kể so với con số hơn 112.000 lượt hành khách của ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ.



Trong đó, lượng khách quốc nội là chủ yếu với hơn 67.000 lượt hành khách đi và đến, còn lại là khách quốc tế. Được biết, khách khởi hành từ Tân Sơn Nhất cơ bản rải đều trong các khung từ 5 giờ đến 19 giờ. Trong đó, đông nhất là khung từ 6 giờ - 8 giờ với gần 3.000 khách đi. Buổi chiều, đông nhất là từ khoảng 14 giờ - 15 giờ với hơn 2.600 khách đi. Riêng lượng hành khách đi, tập trung chủ yếu trong khoảng từ 14 giờ đến 21giờ.

Sân bay Tân Sơn Nhất đã "giảm nhiệt" ngày 2/9. Ảnh: H.T

Ghi nhận của PV, lượng khách đến và đi giảm mạnh nên nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất khá thông thoáng. Bên cạnh đó, nhà ga đã hạn chế dùng loa phát thanh nên không khí tại Tân Sơn Nhất khá yên tĩnh, không nhốn nháo.

Theo quan sát, khu vực tập trung đông khách nhất là tại các quầy thủ tục của các hãng và khu vực soi chiếu an ninh. Bên cạnh đó, một số hành khách muốn tiết kiệm thời gian nên đã sử dụng các kiot check-in để hoàn thiện thủ tục.

Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết đã triển khai nhiều phương án và phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm tăng cường an ninh, an toàn trong khai thác, chất lượng dịch vụ đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp lễ 2/9.

Trực ban trưởng sân bay Tân Sơn Nhất cho biết trong sáng nay, tình hình khách tại cả 2 sảnh A và B khá ổn định. Các đơn vị phối hợp tốt, nhà ga thông thoáng.

Lực lượng chức năng liên tục điều tiết khu vực đón xe. Ảnh: H.T

Hiện sân bay Tân Sơn Nhất đã bổ sung nhiều thông tin trên các màn hình LED hướng dẫn sơ đồ di chuyển, các luồng xe… Trong đó, thông tin về xe buýt được in, trưng bày dọc lối đi để hành khách dễ nhận diện. Từ nhà ga đi bộ đến điểm bắt xe buýt chưa đến 2 phút.

Đồng thời, taxi truyền thống và xe công nghệ cũng được tổ chức lại ở các làn xe để thuận tiện đón khách hơn. Các làn xe đều có lực lượng an ninh đứng điều tiết, bố trí phân luồng để giao thông thông thoáng, trật tự...

Nhiều hành khách tỏ ra khá bất ngờ vì dịp lễ nhưng di chuyển lại dễ dàng, thuận lợi hơn cả ngày thường do sân bay cung cấp đầy đủ thông tin và dễ thấy. Anh Võ Kim Cường (36 tuổi, Hà Nội) chia sẻ: "Nghỉ lễ, tôi vào TP.HCM để thăm bạn bè. Vừa hạ cánh xuống sân bay, tôi đã có thể dễ dàng gọi xe taxi chứ không phải chờ đợi vất vả như những lần trước".

Các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số xe phục vụ khách trong dịp cao điểm 2/9. Ảnh: H.T

Được biết, dịp lễ 2/9 năm nay, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chủ động lên kế hoạch ứng phó. Theo đó, lãnh đạo sân bay đã làm việc và có biên bản thống nhất về việc yêu cầu các hãng taxi cam kết cung cấp đầy đủ số lượng taxi trong dịp cao điểm để phục vụ hành khách. Bên cạnh đó, các hãng cũng cam kết điều động, bổ sung sử dụng thêm xe công nghệ trong tình huống cần thiết.

Ngoài ra, sân bay Tân Sơn Nhất cũng phối hợp với các đơn vị như Công an TP.HCM, Công an quận Tân Bình, Đồn công an Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất... tuần tra trong và ngoài sân bay, phân luồng, kiểm soát giao thông. Mục đích nhằm khắc phục tình trạng dồn ứ trước khu vực vào cảng và trước sảnh nhà ga, xử lý nhanh các trường hợp mất an ninh trật tự tại các khu vực cảng.