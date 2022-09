Dân đổ xô đi chơi lễ, sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người

Khách đông, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn ổn định

Lãnh đạo Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, ngày 31/8 vừa qua, cảng đã đón hơn 112.000 hành khách cả quốc nội và quốc tế. Trong ngày 1/9, Cảng dự kiến khai thác 112.120 lượt hành khách với tổng số chuyến bay là 741. Theo đó, khung giờ cao điểm các chuyến bay cất hạ cánh liên tục sau 11 giờ trưa.

Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, lượng khách tại sân bay khá đông nhưng khá ổn định, không bát nháo. Để thuận tiện cho hành khách theo dõi hướng dẫn, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã gắn rất nhiều biển hướng dẫn và cảnh báo khu vực bên trong và ngoài nhà ga quốc nội. Theo đó, hành khách có thể dễ dàng nhìn thấy các thông tin hỗ trợ như: gọi xe taxi, tìm kiếm hành lý thất lạc, điểm đón xe buýt.

Tân Sơn Nhất đông nghẹt hành khách trong ngày 1/9. Ảnh: H.T

Đáng chú ý, khu vực sảnh A nhà ga quốc nội Tân Sơn Nhất là nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc lối soi chiếu an ninh. Tuy nhiên, quan sát của PV, dù lượng khách đông, xếp hàng dài chờ qua máy soi chiếu nhưng khá trật tự, ổn định. Ở khu vực băng chuyền hành lý ký gửi, Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã chính thức áp dụng không kiểm tra thẻ hành lý nhưng mọi thứ được vận hành thông suốt.

Được biết, quầy hỗ trợ của Công ty cổ phần phục vụ mặt đất Sài Gòn (SAGS) phục vụ hành khách các hãng Bamboo Airway, Vietjet, Vasco đến trưa cùng ngày không ghi nhận trường hợp nào bị thất lạc hành lý.

Quầy hỗ trợ của VIAGS phục vụ hành khách hãng Vietnam Airline có duy nhất một trường hợp thất lạc hành lý. Khi đến sân bay Tân Sơn Nhất, hành khách đã được nhân viên VIAGS hỗ trợ tìm kiếm và giao hành lý nhanh chóng.

Bên ngoài nhà ga, khu vực làn chờ đón xe, rất nhiều tình nguyện viên của các đơn vị và lực lượng an ninh hàng không cùng tham gia điều phối nhịp nhàng, tránh xung đột làn xe và lượng khách đi, đến.

Nhiều bảng chỉ dẫn, thông báo trong khu vực nhà ga để hướng dẫn hành khách. Ảnh: H.T

Các nhân viên an ninh hàng không liên tục phải trả lời hàng trăm lượt hỏi của hành khách về điểm đón xe taxi trong khi họ đang đứng ngay tại làn đón taxi và sát biển chỉ dẫn. Tại khu vực đón xe buýt, lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ khách hàng xách hành lý, hướng dẫn tuyến xe để khách chọn lựa lộ trình phù hợp.

Ngoài ra, lực lượng thanh tra giao thông và cảnh sát giao thông cũng túc trực, tăng cường kiểm tra các phương tiện để hạn chế ùn tắc khu vực làn chờ đón xe.

Anh Thanh Đông (35 tuổi, quê Gia Lai) cho biết đã có mặt tại sân bay sớm hơn 3 giờ để tránh tắc đường. "Đi làm ở TP.HCM cả năm vất cả nên tranh thủ ngày lễ được nghỉ 4 ngày để về thăm nhà. Sân bay hôm nay khá đông nhưng nhờ có nhiều bảng thông tin và nhân viên hướng dẫn nên tôi làm thủ tục cũng nhanh gọn", anh Đông chia sẻ.

Tiếp tục siết trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất

Dịp lễ 2/9, trước nguy cơ quá tải tại sân bay Tân Sơn Nhất, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (GTVT) đã có văn bản gửi các đơn vị, đề nghị thực hiện nhiều giải pháp để đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Khu vực soi chiếu an ninh sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Theo đó, lãnh đạo Sở đánh giá số lượng xe taxi, xe hợp đồng ứng dụng công nghệ không đủ để phục vụ đủ nhu cầu của hành khách tại sân bay. Vì vậy, Sở GTVT đề nghị Cảng vụ Hàng không Miền Nam, Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất bố trí lực lượng điều tiết linh hoạt và tạo điều kiện tối đa cho xe taxi, xe công nghệ vào đón trả khách tại sân bay. Tăng thêm slot cho xe taxi vào đón khách tại làn C của Ga Quốc nội theo kiến nghị của các đơn vị kinh doanh taxi.

Các hãng hàng không nghiên cứu đề xuất Cục Hàng không Việt Nam điều chuyển các chuyến bay về đêm và hạn chế bố trí các chuyến bay trùng vào giờ cao điểm giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố.

Các lực lượng tăng cường điều tiết phương tiện tại làn đón xe sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: H.T

Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở GTVT cũng cũng đề nghị Ban An toàn giao thông quận Tân Bình chỉ đạo Công an quận Tân Bình, Đồn Công an Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất tăng cường xử lý tình trạng chèo kéo khách trong khu vực Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay.

Đối với Thanh tra Sở GTVT, yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định trong hoạt động kinh doanh vận tải tại khu vực bên trong Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất. Bố trí tổ công tác tuần tra thường xuyên tại các tuyến đường xung quanh khu vực sân bay, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở GTVT cũng đề nghị các đơn vị cung ứng dịch vụ đặt xe công nghệ, các hãng taxi tăng cường thông tin đến đội ngũ lái xe việc đón khách thực hiện tại các làn D, D1, D2 của ga Quốc nội; ưu tiên điều phối phương tiện khu vực sân bay.