Khai giảng lớp nghề máy trưởng tàu cá hạng 2 cho ngư dân Quảng Ngãi

Trên cơ sở đề xuất của Hội Nông dân xã Bình Hải về nhu cầu học nghề của ngư dân trên địa bàn và được sự thống nhất của Hội Nông dân tỉnh, Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Trung tâm hỗ trợ và giáo dục nghề nghiệp Nông dân – Phụ nữ tỉnh tổ chức khai giảng lớp nghề máy trưởng tàu cá hạng 2 cho ngư dân xã Bình Hải.

Việc tổ chức khoá đào tạo lớp máy trưởng tàu cá hạng 2 nhằm kịp thời bồi dưỡng, bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho người được chọn, giao nhiệm vụ làm máy trưởng, Thuyền trưởng trên tàu cá.

Do đó, phải nắm bắt kiến thức và hiểu biết quy định của pháp luật về điều khiển phương tiện, hành nghề đánh bắt trên biển như: Kiến thức pháp luật về Luật Biển Việt Nam, Luật Hàng hải; Luật Thủy sản; Quy tắc quốc tế về phòng, ngừa đâm va tàu thuyền trên biển; Quy trình sử dụng các trang thiết bị về thông tin liên lạc, an toàn hàng hải trên biển; Nắm vững các kỹ năng ứng biến, đảm bảo an toàn tàu cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên biển, vận hành máy tàu cá có chiều dài từ 15m đến dưới 24m, kiến thức cơ bản về sửa chữa tàu thuyền....

Kết quả sau 12 ngày tham gia khóa học, có 60/60 học viên đủ điều kiện được Trường Cao đẳng Nông nghiệp Nam bộ phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh cấp Chứng chỉ máy trưởng tàu cá hạng 2 theo quy định. Đây là một trong những điều kiện quan trọng trong việc hoàn tất thủ tục đăng kiểm, giúp ngư dân bảo đảm an toàn và hiệu quả khi khai thác trên biển.

Thời gian qua, hoạt động đào tạo Thuyền trưởng, máy trưởng tàu cá được Hội Nông dân tỉnh Quảng Ngãi nói chung và Hội Nông dân huyện Bình Sơn nói riêng quan tâm, tạo điều kiện tổ chức thường xuyên nhằm đáp ứng điều kiện để được cấp phép khai thác thủy sản, giảm thiểu tàu cá hoạt động khai thác bất hợp pháp IUU.

Đồng thời, trang bị cho ngư dân kiến thức về vận hành phương tiện, thiết bị hàng hải; thông qua các khóa đào tạo nhằm trang bị kiến thức cho ngư dân về ngư trường khai thác, đánh bắt cá an toàn; cách khắc phục, sửa chữa máy tàu khi gặp sự cố....

Ngoài ra, còn giúp ngư dân nắm rõ và không vi phạm các quy định của pháp luật khi tham gia hoạt động khai thác trên biển, nhất là vi phạm IUU, góp phần giảm thiểu tình trạng vi phạm và giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần vào công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.