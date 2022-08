Khang Hi yêu cầu 1 nam tử bồi táng cùng, đó là ai?

Như chúng ta đã biết, Hoàng đế vào thời cổ đại là người có địa vị cao nhất và quyền lực lớn nhất. Chính vì địa vị cao và quyền lực của Hoàng đế mà trong lịch sử có rất nhiều người thèm muốn quyền lực của triều đình và muốn chiếm ngai vàng.

Khang Hi lên ngôi năm 8 tuổi, vì tuổi còn nhỏ nên việc chính sự lúc đó đều do 4 vị đại thần lo liệu và Ngao Bái là một trong số đó.

Chân dung hoàng đế Khang Hi. Ảnh: Sohu

Trong những năm đầu, Ngao Bái vẫn vẫn nghe theo sự giao phó của Khang Hi và hết lòng giúp đỡ nhưng sau một thời gian dài, Ngao Bái bắt đầu kiêu căng và ngạo mạn. Đôi khi ông thậm chí còn tỏ ra chuyên quyền, coi thường Hoàng đế.

Khi đó, Khang Hi và các quan đại thần không dám lên tiếng phản đối. Hơn nữa, không được sự đồng ý của Khang Hi, Ngao Bái đã giết hại Tổng đốc Trực Khang là Chu Xương Tô. Hành động này đã thách thức uy quyền của Hoàng đế, đồng thời củng cố quyết tâm diệt trừ Ngao Bái của Khang Hi.

Thấy Ngao Bái giỏi võ nghệ, dũng cảm và giỏi chiến đấu, không dễ gì bắt được hắn, nên Khang Hi thường triệu tập các cận vệ trẻ tuổi để luyện võ. Sau đó, vào năm thứ 8 của triều đại Khang Hi, Khang Hi lợi dụng sự chủ quan của Ngao Bái và cử đội thị vệ thân tín đến bắt giữ thành công Ngao Bái, xóa bỏ một tai họa trong triều đình.

Khang Hi nhận thức rõ rằng một khi các quan đại thần nắm được quyền lực, họ sẽ có ý định cướp ngôi Hoàng đế. Đó là lý do tại sao trước khi chết, ông đã ra lệnh chọn Long Khoa Đa làm bầy tôi bồi táng trong lăng mộ của mình.



Vào thời điểm đó, Long Khoa Đa và Niên Canh Nghiêu là cánh tay phải của Khang Hi, và họ cũng là những nhân vật chủ chốt trong quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai thế hệ của Khang Hi và Ung Chính.

Khi Long Khoa Đa nhận được sắc lệnh, ông ta đương nhiên không muốn chết, vì vậy đã cầu xin Khang Hi thương xót. Đáng ngạc nhiên là Khang Hi đã ban hành một lệnh khác để phong cho Long Khoa Đa một tước vị quan trọng trong triều, điều này cũng khiến Long Khoa Đa trung thành và phò tá Ung Chính.

Sở dĩ Khang Hi làm việc này là để cảnh cáo Long Khoa Đa không nên bội tín, kiêu ngạo chứ đừng nói là làm những việc uy hiếp hoàng quyền. Dù có quyền cao chức trọng đến đâu thì quyền sinh tử vẫn nằm trong tay Hoàng đế.



Long Khoa Đa đã giúp vua Ung Chính rất nhiều trong giai đoạn đầu lên ngôi, nhưng sau đó ông ta quên lời khuyên của Khang Hi và trở nên kiêu ngạo. Cuối cùng, ông bị Ung Chính dựa vào vụ án của trưởng tử của Long Khoa Đa kết án 41 đại tội, giam giữ tới cuối đời trong tù.