Khởi tố 2 học sinh trung học phổ thông ở Thanh Hóa liên quan đến "cỏ Mỹ"

Ngày 18/2, thông tin từ Viện Kiểm sát tỉnh Thanh Hóa, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hà Trung vừa ra quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đối với 5 đối tượng trong vụ án liên quan đến "cỏ Mỹ". Trong đó có 2 học sinh của trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha.

2 học sinh của trường Trung học phổ thông Hoàng Lệ Kha bị khởi tố vì liên quan đến "cỏ Mỹ". Ảnh minh họa.

Theo đó, khoảng 11 giờ, ngày 19/12/2024, trong khi tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực cổng trường THPT Hoàng Lê Kha, thuộc địa phận thôn Nhân Lý, xã Hà Bình, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác Công an huyện Hà Trung phát hiện một học sinh lớp 11 có biểu hiện tâm sinh lý không ổn định, nghi vấn có sử dụng ma túy.

Tiến hành kiểm tra, học sinh này khai nhận vừa sử dụng "cỏ Mỹ" do một người bạn cùng trường, học lớp 12 đưa cho. Mở rộng điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã phát hiện, làm rõ 5 đối tượng (trong đó có 2 học sinh của trường THPT Hoàng Lê Kha và 3 đối tượng tuổi đời từ 19 - 23, trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có hành vi liên quan đến mua bán, tổ chức sử dụng "cỏ Mỹ".

Tiến hành giám định mẫu nước tiểu của các đối tượng sử dụng và giám định hỗn hợp dạng thực vật "cỏ mỹ" đã thu giữ đều thể hiện là chất thuộc danh mục chất ma túy.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hà Trung đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự và 1 bị can về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" theo quy định tại khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự, đồng thời ra Lệnh tạm giam đối với tất cả các bị can.