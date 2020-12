Khởi tố, bắt giam đối tượng cướp Ngân hàng Agribank ở Đồng Nai

Ngày 9/12, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho hay đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Mai Xuân Bình (SN 1999, ngụ tỉnh Lâm Đồng, trú quận Gò Vấp, TP.HCM), để điều tra về hành vi cướp tài sản.



Mai Xuân Bình (SN 1999) lúc bị bắt.

Tạị cơ quan công an, Bình khai: Tháng 5/2020, Bình quen với 1 cô gái và thuê nhà ở đường Nguyễn Văn Công, khu phố 11, phường 3, quận Gò Vấp để sống chung. Bình làm "cò" đất đai ở khu vực TP.HCM, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương…; do túng thiếu nên mượn tiền của nhiều người.

Gần đây, bị nhiều người đòi và mất khả năng chi trả, nên thanh niên này nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Bình chuẩn bị bình gas mini, quấn dây điện xung quanh để làm giả lựu đạn; mua khẩu trang, găng tay… và bỏ thêm 1 con dao trong ba lô.

Chiều 26/11, Bình đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang màu đen, đeo găng tay, mang ba lô lái xe máy rảo quanh khu vực TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương để tìm "con mồi". Do các ngân hàng ở khu vực này có nhiều người và lực lượng an ninh nên Bình không dám ra tay, phải di chuyển qua TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Chi nhánh Ngân hàng Agribank - nơi xảy ra vụ việc.

Thấy phòng giao dịch Agribank - chi nhánh Bắc Đồng Nai (phường Hóa An, TP.Biên Hòa) chỉ có 1 bảo vệ lớn tuổi, Bình dừng xe ngoài lề đường rồi mang ba lô đi vào. Tại đây, Bình lấy "lựu đạn" ra uy hiếp 2 nữ nhân viên cùng bảo vệ. Hai nữ nhân viên hoảng sợ, bỏ chạy vào trong thì Bình lục lọi nhưng không thấy tiền. Không mở két sắt được nên Bình vội trở ra, lấy xe máy tẩu thoát.

Clip vụ cướp.

Bình lái xe chạy hướng đường Mỹ Phước - Tân Vạn rồi đi về khu vực mỏ đá khu phố Đông A, phường Tân Đông Hiệp, TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương. Tại đây, Bình thay áo mới, vứt áo cũ và quả "lựu đạn"… rồi chạy ra nhiều con đường, hẻm nhỏ mà Bình nghĩ không có camera.

Chiều 1/12, đối tượng đã bị bắt tại phòng trọ ở quận Gò Vấp.