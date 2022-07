Kiểm soát chất lượng nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm: Tăng lấy mẫu giám sát và xử lý

Nhiều vi phạm được phát hiện

Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Hà Nội (Sở NNPTNT Hà Nội) nhận định, cùng với việc triển khai tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân về sản xuất nông, lâm, thủy sản an toàn; vận động doanh nghiệp, người dân đầu tư, xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP, xây dựng các chuỗi sản xuất thực phẩm an toàn, trong 6 tháng đầu năm 2022, ngành nông nghiệp Thủ đô đã đẩy mạnh công tác lấy mẫu, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm, tập trung vào nhóm nguy cơ cao (sản phẩm tươi sống phục vụ tiêu dùng hàng ngày của người dân). Theo đó, các đơn vị của Sở đã lấy tổng số 375 mẫu thực phẩm để giám sát chất lượng.

Hiện nay, đã có kết quả của 105 mẫu, trong đó ghi nhận 6 mẫu vượt ngưỡng hàm lượng các chất cho phép. Cụ thể, 4 mẫu thủy sản phát hiện có chứa Leucomalachite Green, Ractopamine và hàm lượng cadimi vượt ngưỡng; 1 mẫu thịt gà phát hiện có vi khuẩn Salmonella. Ngoài ra, còn có 1 mẫu rau chứa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật Cypermethrin vượt ngưỡng giới hạn tối đa cho phép.

Cũng về vấn đề này, bà Bùi Thanh Hương - Giám đốc Trung tâm Phân tích và chứng nhận chất lượng sản phẩm nông nghiệp Hà Nội thông tin thêm, trong 6 tháng đầu năm, trung tâm đã tiếp nhận và phân tích 236 mẫu thực phẩm nông, lâm, thủy sản phục vụ công tác chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Đoàn kiểm tra liên ngành của Sở NNPTNT Hà Nội kiểm tra chất lượng an toàn thực phẩm tại một công ty ở quận Hà Đông. Ảnh: T.L

"Các đơn vị chức năng của Sở NNPTNT sẽ tiếp tục tăng cường giám sát quy trình công nhận chất lượng sản phẩm. Cùng với đó, kiểm tra chặt chẽ việc cho phép lưu hành các chế phẩm sinh học, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón…". Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội

Còn theo ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng ngành nông nghiệp Hà Nội đã tổ chức thanh tra, kiểm tra tại 205 cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông, lâm, thủy sản. Theo đó, đã có 23 cơ sở vi phạm bị xử phạt với tổng số tiền gần 386 triệu đồng. Các hành vi vi phạm chủ yếu là kinh doanh hàng hóa hoặc sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ để chế biến thực phẩm; vi phạm các điều kiện chung về bảo đảm an toàn thực phẩm, ghi sai nhãn sản phẩm...



Tập trung kiểm tra, giám sát nhóm nguy cơ cao

6 tháng đầu năm 2022, tại Hà Nội tuy vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm đã có nhiều chuyển biến tốt nhưng trong quá trình kiểm tra vẫn còn phát hiện vi phạm. Do đó, để quản lý chặt chẽ chất lượng nông, lâm, thủy sản trên thị trường, các địa phương cần giám sát từ khâu sản xuất, quy hoạch vùng sản xuất tập trung, an toàn.

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa - ông Phạm Văn Hoạch, thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, cả truyền thông trực tiếp và truyền thông gián tiếp để chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống và người dân nâng cao ý thức bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Còn theo Giám đốc HTX Sản xuất - kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Văn Đức (huyện Gia Lâm) Nguyễn Văn Minh, nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thực phẩm, HTX luôn thực hiện nghiêm ngặt quy trình sản xuất, từ khâu làm đất đến việc sử dụng các loại phân bón hữu cơ; yêu cầu thành viên thực hiện ghi chép sổ theo dõi từ sản xuất đến thu hoạch và khi đưa sản phẩm ra thị trường.

Giám đốc Sở NNPTNT Hà Nội - ông Chu Phú Mỹ cho biết, để bảo đảm công tác an toàn thực phẩm, ngành nông nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục tham mưu với thành phố kiện toàn, tổ chức lực lượng quản lý chất lượng thực phẩm, chế biến và phát triển thị trường từ thành phố đến quận, huyện, thị xã, đáp ứng yêu cầu tình hình mới. Bên cạnh đó, ngành nông nghiệp cũng tham mưu với thành phố có chính sách hỗ trợ nâng cấp hệ thống trang thiết bị kiểm nghiệm hiện đại, tiến tới mở rộng một số chỉ tiêu kiểm nghiệm, nâng cao chỉ tiêu được công nhận, chỉ định, phục vụ công tác quản lý nhà nước về chất lượng an toàn thực phẩm...