Kinh hoàng khoảnh khắc ngư dân bị cá mập tấn công

Người ta tin rằng một con cá mập bò là thủ phạm của vụ tấn công

Vào khoảng trưa ngày 27 tháng Ba, một người đàn ông được phát hiện sau khi bị cá mập tấn công tại khu vực phía nam Trạm Warroora, gần Vịnh Coral ở miền tây Australia, theo Bộ Công nghiệp và Phát triển Khu vực.

Một người lặn biển gần đó tên là Nick Hardie nói với Nine News rằng anh ta đang đi lặn thì bỗng thấy một chiếc thuyền tiến đến, chở nhóm người đang cần hỗ trợ khẩn cấp.

Mô tả về những gì đã chứng kiến, Hardie cho biết, người đàn ông nằm ngửa, lăn lộn trong đau đớn. Anh nói với ABC: "Máu vẫn còn vương vãi trên thuyền".

Nick Hardie đã giúp người đánh cá sau vụ tấn công

Người đàn ông sau đó được đưa bằng máy bay 50km đến Bệnh viện Hoàng gia Perth. Được biết, vết thương may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Tổng cục Thủy sản đã thông báo rằng họ đang điều tra vụ việc, họ tin rằng thủ phạm có thể là một con cá voi đồng hoặc cá mập bò.

Một phát ngôn viên cho biết: "Sự cố xảy ra khoảng 500 đến 1000 mét ngoài khơi, phía nam Trạm Warroora", đồng thời khuyến cáo người dân trong khu vực nên thận trọng và tuân thủ việc đóng cửa bãi biển.

Dịch vụ Y tế Hoàng gia Úc đã xác nhận một chiếc máy bay hiện đang trên đường đến Vịnh Coral, dự kiến sẽ hạ cánh trước 5 giờ chiều để đưa người đàn ông đến bệnh viện Perth điều trị.

Các biển cảnh báo nguy hiểm hiện đã được lắp đặt tại khu vực Ga Warroora.

Vụ tấn công diễn ra gần Vịnh Coral ở miền tây Australia

Theo số liệu quốc tế được ghi lại bởi Hồ sơ tấn công cá mập quốc tế tại Đại học Florida, tổng cộng đã có 10 người thiệt mạng bởi cá mập trên khắp thế giới vào năm 2020, trong đó có sáu người chết ở vùng biển Australia.

Theo The Guardian, 10 trường hợp tử vong do cá mập cắn trên toàn cầu cao hơn mức trung bình mọi năm là 4 người. Tuy nhiên, 57 trường hợp gặp cá mập trong năm 2020 được xác nhận thấp hơn nhiều so với mức trung bình 5 năm là 80.

Sự sụt giảm số lượng các vụ cá mập tấn công được ghi nhận có thể là do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 dẫn đến tình trạng người dân không mặn mà đi biển nữa.