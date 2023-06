Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn TP.HCM chiều ngày 1/6, ông Trần Phước Tường - Phó cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM đã thông tin đến báo chí về tình hình tăng trưởng kinh tế TP.HCM trong 5 tháng đầu năm.

Ông Tường cho biết, tốc độ tăng trưởng GRDP quý II của TP.HCM tăng 5,87% (cùng kỳ tăng 5,73% và quý I năm 2023 tăng 0,7%), trong đó nông nghiệp tăng 2,16%, công nghiệp xây dựng tăng 4,77%, dịch vụ tăng 7,16%.

Ông Trần Phước Tường - Phó cục trưởng Cục Thống kê TP.HCM thông tin về tình hình kinh tế TP.HCM 6 tháng đầu năm. Ảnh: Quang Sung

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố 5 tháng đầu năm ước tăng 3,55% (cao hơn 1,47% so với cùng kỳ năm 2022). Trong đó ngành dịch vụ tăng cao nhất 7,16% so với cùng kỳ, chiếm 64,8 toàn bộ cơ cấu GRDP quý II năm 2023.

Mặc dù chúng ta thấy tốc độ tăng trưởng quý I là 0,7%, qua quý hai tăng lên 5,87% chúng ta thấy nó có vẻ cao, nhưng thực tế nếu so 63 tỉnh thành thì chúng ta ở mức tăng trung bình thấp. Nếu so với các thành phố trực thuộc Trung ương thì chúng ta cũng ở mức thấp.

"Nếu chúng ta ở mức 5,87% thì Hà Nội là 5,98%, Hải Phòng 10,45%. Hay so với các tỉnh miền Đông Nam Bộ thì Bình Phước ở mức 6,84%, Bình Dương 5,73%, Đồng Nai là 4,79%", ông Tường cho hay.

Trong tháng 1, 2, 3 sản xuất công nghiệp xây dựng TP.HCM luôn ở mức âm, nhưng qua tháng 4 đã bắt đầu tăng trưởng lại và 5 tháng đầu năm ước tăng 1,5%. Chỉ số IIP trong tháng 5 ước tăng 1,51% so với tháng trước và tăng 5,45% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng đầu năm, IIP tăng 1,62% so cùng kỳ, dự kiến quý II tăng 1,68%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu doanh thu dịch vụ tháng 5/2023 TP.HCM tăng trưởng 6,2% so với cùng kỳ. Riêng tháng 5, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 278 nghìn tỷ đồng.

Kinh tế TP.HCM quý II tăng trưởng 5,87%, trong khi đó quý I chưa đến 1%. Ảnh: Quang Sung

"Về thương mại dịch vụ, thì tổng mức bán lẻ hàng hóa vẫn tăng, không giảm. Một số cửa hàng chúng ta nói sức mua giảm, thì thường tập trung ở khu vực trung tâm thành phố, là khu để phục vụ cho người nước ngoài nên vắng. Còn những khu trong các vùng dân cư lao động sức mua vẫn lớn", ông Tường lý giải.

Theo đại diện Cục Thống kê TP.HCM, trong 5 tháng đầu năm, TP.HCM có 18.630 doanh nghiệp thành lập mới, có 16.713 doanh nghiệp ngừng hoạt động và 1.530 doanh nghiệp hoàn thành thủ tục giải thể.

Giải ngân vốn đầu tư công 5 tháng đầu năm bắt đầu tăng trở lại, đạt 9,4% theo kế hoạch của Thủ tướng và 16,4% theo kế hoạch của thành phố.