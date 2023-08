Lai Châu: Lũ lớn gây sạt lở nghiêm trọng trên Quốc lộ 4H.

Cụ thể tại Km198+289/QL.4H, địa phận Bản Tè Xá, xã Mù Cả, huyện Mường Tè (Lai Châu), ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài gây lũ lớn trên suối Nậm Ma, mực nước dâng cao, dòng chảy xiết, lưu lượng nước đổ về rất lớn gây sạt lở taluy âm vào 1/2 mặt đường nhựa trong phạm vi dài khoảng 50m, sâu 25m.

Ảnh hưởng của đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 31/7 đến đêm ngày 3/8 đã gây thiệt hại lớn đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên tuyến Quốc lộ 4H... Ảnh: Tuấn Hùng

Tuyến Quốc lộ 4H (Pắc Ma – Mường Nhé) là tuyến đường độc đạo kết nối xã Mù Cả với trung tâm huyện Mường Tè, có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng an ninh của huyện Mường Tè, Lai Châu.

Ngay sau khi xảy ra thiệt hại, Sở Giao thông vận tải Lai Châu đã chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương điều động nhân công, máy móc đến hiện trường để rào chắn, cảnh báo, phối hợp với lực lượng thanh tra gia thông trực gác, hướng dẫn giao thông.

Sở Giao thông vận tải Lai Châu đề nghị Cục đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm cơ sở để triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định. Ảnh: Tuấn Hùng

Sở đã chỉ đạo đơn vị tư vấn vào hiện trường để đo đạc, khảo sát, lập phương án khắc phục, xử lý.

Do thiệt hại nghiêm trọng, nền đường nằm cạnh dòng chảy suối Nậm Ma, nguy cơ rất cao đứt toàn bộ nền đường, hư hỏng cầu khi tiếp tục có mưa lớn kéo dài.

Tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra hết sức cấp bách, nguy cơ sạt lở đứt đường cần xử lý ngay nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho người và phương tiện tham gia giao thông cũng như an toàn cho công trình trong quá trình khai thác sử dụng.