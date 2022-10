Lãi suất tiết kiệm tăng chóng mặt, liên ngân hàng bật lên vượt 10%

Lãi suất biến động mạnh, lãi suất tiết kiệm cao nhất gần 9%/năm

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng trong tuần 04-07/10 đã tạo ra nhiều bất ngờ trên thị trường. Đó là nhận định của các chuyên gia nghiên cứu tại Chứng khoán SSI trong báo cáo tiền tệ vừa phát hành.

Theo đó, thanh khoản trên hệ thống gặp nhiều áp lực trong đầu tuần, khi các yếu tố về mặt trung hạn (chênh lệch âm kéo dài giữa huy động – tín dụng trong hệ thống tạo áp lực lên khả năng sử dụng nguồn huy động vốn của ngân hàng) và ngắn hạn (một số thành viên lớn trên thị trường không tham gia giao dịch trong 2 ngày đầu tuần) kết hợp đồng thời.

Lãi suất liên ngân hàng có những thời điểm trong tuần bật lên vượt 10% - mức cao nhất kể từ năm 2012 và gần như ngay lập tức, Ngân hàng Nhà nước đã hỗ trợ thị trường thông qua nghiệp vụ mua kỳ hạn, với khối lượng đạt 35 nghìn tỷ đồng trong 3 ngày đầu tuần.

Nguồn: SSI

Trong tuần, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục sử dụng cơ chế đấu thầu lãi suất và lãi suất OMO dao động ở 6,3% - 6,9% cho kỳ hạn 7 ngày. Nhờ vậy, lãi suất liên ngân hàng đã hạ nhiệt về cuối tuần.

Kết tuần, lãi suất kỳ hạn qua đêm là 6,6% (tăng 163 điểm cơ bản) và kỳ hạn 1 tuần – 1 tháng dao động quanh mức 6,8-7,9% (tăng 130 điểm cơ bản).

Trong tuần qua, NHNN đã bơm ròng khoảng 37 nghìn tỷ đồng thông qua hoạt động thị trường mở.

Bước sang tuần này, thanh khoản hệ thống sẽ được hỗ trợ bởi 45 nghìn tín phiếu đáo hạn, tuy nhiên sự kiện về ngân hàng SCB vừa qua sẽ phần nào tác động tới thanh khoản nói chung và do vậy mặt bằng lãi suất liên ngân hàng sẽ khó có thể hạ nhiệt – theo SSI.

Cập nhật của PV Dân Việt phiên giao dịch đầu tuần (10/10), lãi suất liên ngân hàng đã đồng loạt tăng mạnh trở lại với lãi suất qua đêm vượt trên 7,5%/năm, tăng hơn 1 điểm % so với cuối tuần trước.

Biểu lãi suất cập nhật từ Ngân hàng Nhà nước cũng cho thấy, lãi suất liên ngân hàng bằng VND kỳ hạn 9 tháng duy trì trên 10%/năm.

Cùng với đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã trở lại bơm mạnh tiền qua OMO. Tổng khối lượng bơm ra lên tới 21.679,94 tỷ đồng; đáng chú ý là có kỳ hạn dài 14 và 28 ngày thay vì chủ yếu 7 ngày thời gian qua.

Trên thị trường dân cư, lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngày càng "nóng" khi các ngân hàng thương mại tiếp tục điều chỉnh biểu lãi suất huy động.

Chẳng hạn như VPBank, sau khi tăng mạnh lãi suất thêm 0,7-1 điểm % hôm 24/9, nhà băng này vừa điều chỉnh lãi suất tiết kiệm dành cho khách hàng cá nhân với mức tăng 0,3 điểm % ở nhiều kỳ hạn.

Ngày 8/10, Ngân hàng SCB cũng đã điều chỉnh tăng biểu lãi suất huy động tại hầu hết kỳ hạn đối với nhiều sản phẩm. Trong đó, mức lãi suất tiết kiệm cao nhất hiện đang áp dụng tại ngân hàng này là 8,9%/năm với hình thức gửi online – mức cao nhất hiện nay.

Ngay trong ngày hôm qua (10/10), Kienlongbank cũng nhập cuộc với chương trình ưu đãi tiết kiệm số ưu việt với mức lãi suất huy động lên tới 8,6%/năm.

Cụ thể, khách hàng tham gia gửi tiết kiệm trực tuyến thông qua ứng dụng KienlongBank Plus hoặc Umee by KienlongBank và lựa chọn phương thức lãnh lãi cuối kỳ sẽ được hưởng lãi suất trực tuyến lên đến 8,6%/năm cho các kỳ hạn từ 12 tháng đến 36 tháng, tăng vọt từ 0,7 đến 1,2 điểm % so với mức lãi suất ngân hàng áp dụng cho các kỳ hạn trên trước đó.

Đối với các kỳ hạn ngắn (từ 6 tháng đến dưới 12 tháng) mức lãi suất ưu đãi cũng được điều chỉnh dao động từ 8,1% - 8,3% tùy từng kỳ hạn, tương đương tăng khoảng 1 điểm % so với trước đó.

Lãi suất tiết kiệm cao nhất tại SCB ở mức gần 9%/năm. (Ảnh: Phạm Hưng)

Áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn khá cao

Trong tuần trước, một số ngân hàng tham gia cơ cấu các ngân hàng yếu kém đã được Ngân hàng Nhà nước cấp bổ sung thêm hạn mức tín dụng với tổng giá trị ước tính là hơn 80 nghìn tỷ đồng.

Như vậy, khi tính đến dư nợ tín dụng mới tăng thêm này, tăng trưởng tín dụng trong năm 2022 ước tính đạt 14% so với cuối 2021 - tương đương với hạn mức Ngân hàng Nhà nước đưa ra đầu năm.

Theo tính toán của SSI, tín dụng đã tăng 10,96% so với cuối năm ngoái và sẽ có khoảng 317 nghìn tỷ đồng sẽ được phân bổ trong giai đoạn còn lại của năm.

Do đó, áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động và cho vay còn khá cao trong giai đoạn này, khi chênh lệch huy động vốn – tín dụng ở mức hơn âm 200 nghìn tỷ đồng.