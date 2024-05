Cuối tuần làm cơm gà Hội An vừa ngon lại dễ ăn, đỡ phải bày biện nhiều món cho cả nhà

Cơm gà Hội An là một món ăn đặc trưng của phố cổ Hội An, nổi tiếng với hương vị đậm đà và hấp dẫn. Món này bao gồm các thành phần chính như gà luộc, cơm được nấu từ nước luộc gà với nghệ tạo lên hương vị riêng của món cơm gà Hội An và được ăn kèm với nước mạ thơm ngon và nộm đu đủ.

Cuối tuần có thời gian rảnh rỗi, các bạn có thể làm cơm gà Hội An cho gia đình thưởng thức nhé.

Nếu chưa biết cách làm cơm gà Hội An như thế nào, hãy tham khảo công thức làm cơm gà Hội An của chị Hồng Thúy dưới đây nhé, đảm bảo ai ăn cũng phải khen tấm tắc.

Chị Hồng Thúy.

Nguyên liệu:

- 1 con gà 1,8kg

- 2 chén gạo

- 1/2 củ hành tây

- 2 củ tỏi

- Rau răm

- 1/2 quả đu đủ.

- 1 củ cà rốt

- Muối, đường, tiêu, nước mắm, dầu ăn, nghệ.

Cách làm:

Bước 1: Luộc gà

- Gà rửa sạch, cho vào nồi nước lạnh, thêm 2 củ hành khô, một nhánh nghệ, để tạo màu cho gà vàng. Sau dùng nước luộc gà nấu cơm sẽ cho mầu vàng óng đặc trưng riêng của món cơm gà Hội An.

Thịt gà luộc chín vớt ra để nguội. Gà luộc xong da vàng ươm rất đẹp.

Bước 2: Nấu cơm

- Phi thơm hành tỏi, sau đó cho gạo đã vo sạch vào đảo cho săn lại rồi cho chút nước luộc gà vào thay vì cho nước lã, đun sôi sau đó múc vào nồi cơm điện.

Gạo sau khi đã xào săn cho vào nồi cơm điện thêm chút gia vị sau đó đổ nước luộc gà vào nấu cơm như bình thường.

Bước 3: Nấu lòng mề và nước mạ để rưới lên cơm

- Lòng, mề gà làm sạch thái vừa ăn. Sau đó đun một nồi nước nhỏ sôi cho lòng mề chần qua cho hết mùi hôi của lòng.

Phi hành thơm, cho lòng mề đã chần vào xào rồi cho gia vị vừa ăn. Thêm nước luộc gà ngập lòng mề, cho bếp lửa nhỏ hầm chín để lấy nước mạ rưới cơm.

Bước 4: Thái hoặc xé gà

- Thịt gà sau khi luộc xong có thể lọc ra rồi thái miếng vừa ăn hoặc xé phay. Thịt gà một phần để ăn cùng cơm và một phần để trộn nộm đu đủ gà xé phay.

Bước 5: Làm nộm

- Đu đủ, cà rốt mua về rửa sạch bào sợi (lưu ý, bào sợi to ăn sẽ giòn ngon hơn). Hành tây thái sau đó ngâm vào nước đá lạnh để loại bỏ mùi hăng của hành và làm cho hành giòn hơn.

- Sau khi sơ chế xong đồ làm nộm, cho đu đủ cùng cà rốt bào sợi vào âu, thêm chút muối vào đảo đều cho ngấm và cũng để cho đu đủ, cà rốt ra nước. Sau đó gạn bỏ nước, thêm thịt gà và hành tây vào cùng với dấm, đường trộn vừa ăn. Cuối cùng, bày ra đĩa, cho thêm ít rau răm là được đĩa nộm.

Sau cùng, bày cơm và các nguyên liệu thịt gà luộc, nộm gà xé phay, lòng mề và nước mạ... rồi thưởng thức.

Chúc các bạn thành công khi làm cơm gà Hội An!