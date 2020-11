Lâm Đồng: Hàng trăm hộ đăng ký thoát nghèo nhờ chính sách hỗ trợ đúng, trúng

Hàng trăm hộ đăng ký thoát nghèo

Những ngày mưa dầm tháng 10 tại Tây Nguyên vẫn chưa có hồi dứt, phóng viên đã có cơ hội trò chuyện với ông Liêng Hót Ha Hai – Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông về công tác giảm nghèo của địa phương.

Ông Liên Hót Ha Hai cho biết, mặc dù là năm khó khăn bởi dịch Covid-19 và nguồn vốn sự nghiệp của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2020 mới được phân bổ nhưng địa phương đã tích cực triển khai thực hiện từ đầu năm.

Trong năm 2020, Lâm Đồng đặt mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn dưới 1,9%. Ảnh: P.V

"Trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Đam Rông đã tích cực triển khai thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững theo chỉ đạo của cấp trên. Hiện đã có 8/8 xã tổ chức tuyên truyền, vận động cho các hộ nghèo đăng ký thoát nghèo.

Theo đó, từ sự vận động và ý thức tự giác của người dân, toàn huyện đã có 468 hộ đăng ký thoát nghèo (chiếm 28,17% trên tổng số hộ nghèo năm 2020). Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục vận động người dân để làm căn cứ đầu tư hỗ trợ các chương trình giảm nghèo. Ước đến cuối năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm còn khoảng 7%"- Phó Chủ tịch UBND huyện Đam Rông thông tin.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, huyện Đam Rông đã tập trung nguồn vốn vào đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả sớm hoàn thành phương án đầu tư trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện chương trình.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác tín dụng ưu đãi, đặc biệt là các nguồn vốn vay cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ sản xuất kinh doanh, cho vay học sinh, sinh viên... tạo điều kiện cho bà con nhân dân có thêm nguồn lực để làm ăn, sản xuất, học tập, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1,9%

Về kết quả giảm nghèo bền vững, ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Lâm Đồng cho hay, trong năm 2020, địa phương đặt ra mục tiêu tỷ lệ hộ nghèo chung toàn tỉnh giảm còn dưới 1,9%, riêng đồng bào dân tộc thiểu số còn dưới 4,8%. Đặc biệt, huyện Đam Rông sẽ thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a của Chính Phủ.

Ngoài ra, Lâm Đồng sẽ tiếp tục thực hiện chương trình giảm nghèo để cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo của tỉnh đến cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015.

"Để làm được những điều này, các đơn vị liên quan cần thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo. Các huyện, thành phố phải cân đối nguồn lực mở rộng địa bàn, hộ nghèo được hỗ trợ sản xuất, việc làm, hướng dẫn cách làm ăn, dạy nghề... để hộ nghèo tự lực vươn lên thoát nghèo.

Đặc biệt, trong năm 2020, các địa phương cần lồng ghép hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới với Chương trình giảm nghèo bền vững nhằm tạo việc làm, thu nhập cho người nghèo thông qua xây dựng cơ sở hạ tầng. Không huy động đóng góp của gia đình nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc vùng đặc biệt khó khăn trong xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn"- ông Nguyễn Tiến Dũng thông tin.

Tuy nhiên, trong những năm vừa qua, tình trạng di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc đến địa phương sinh sống, phá rừng làm rẫy trái phép trong rừng sâu, tạo áp lực lớn trong công tác giảm nghèo gây ảnh hưởng đến an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội. Hơn nữa, nguồn vốn ngân sách đầu tư cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo còn hạn chế trong đầu tư cơ sở hạ tầng, duy tu bảo dưỡng công trình, hỗ trợ phát triển sản xuất và nhân rộng mô hình giảm nghèo.