Làn sóng "Chị đại" làng giải trí Hàn Quốc đồng loạt tái xuất

Giữa "cơn bão" của những nhóm nhạc thần tượng thế hệ mới, người hâm mộ K-pop lâu năm đang được dịp sống lại những ký ức thanh xuân rực rỡ khi hàng loạt nhóm nhạc nữ đình đám thế hệ thứ hai đồng loạt thông báo trở lại.

Mở đầu cho làn sóng này là 2NE1, nhóm nhạc nữ đã "làm mưa làm gió" trên các bảng xếp hạng vào giữa những năm 2000 với những bản "hit" đình đám như: "I Don't Care", "I Am The Best" hay "Come Back Home". Sau 7 năm tan rã, 4 cô gái cá tính CL, Park Bom, Sandara Park và Minzy sẽ tái hợp trong một concert đặc biệt vào tháng 10 tới đây tại Seoul, sau đó là ở Osaka và Tokyo vào cuối năm. Thông tin này được chính nhà sản xuất Yang Hyun Suk của YG Entertainment xác nhận trong video "2025 YG PLAN" mới đây, khiến người hâm mộ không khỏi phấn khích và mong chờ.



Làn sóng "Chị đại" K-pop đồng loạt tái xuất

Bốn cô gái cá tính 2NE1 tái xuất. Ảnh: YG.

Không hề kém cạnh, KARA cũng thông báo trở lại "đường đua" âm nhạc với single "I Do I Do" vào ngày 26/7. Trước đó, nhóm đã "nhá hàng" ca khúc "HELLO", một bản nhạc chưa từng được phát hành trước đây, có sự góp giọng của thành viên quá cố Goo Hara. Dù trưởng nhóm Park Gyuri không thể tham gia quảng bá vì lý do sức khỏe, nhưng sự trở lại của KARA vẫn được người hâm mộ đón nhận nồng nhiệt.

Bên cạnh đó, Rainbow, nhóm nhạc nữ từng gây sốt với bản hit "A", cũng úp mở về màn tái xuất với đội hình 2 thành viên Go Naeun và Cho Hyunyoung dưới tên gọi Rainbow18. Dự án này được hỗ trợ bởi những nhà soạn nhạc và biên đạo múa nổi tiếng, hứa hẹn sẽ mang đến những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

KARA từng một thời "làm mưa, làm gió" tại K-pop. Ảnh: Korea Times.

Theo nhà phê bình văn hóa Jung Min Jae, sự trở lại của các nhóm nhạc thế hệ thứ hai không nhằm mục đích tạo ra lợi nhuận hay cạnh tranh trên các bảng xếp hạng, mà là để củng cố mối liên kết giữa các thành viên và người hâm mộ, đồng thời khẳng định vị thế của họ như những biểu tượng của một thế hệ. "Hầu hết các thành viên nhóm nhạc nữ thế hệ thứ hai vẫn sở hữu kỹ năng biểu diễn và khả năng thanh nhạc không hề thua kém các nhóm nhạc thần tượng hiện nay. Kết hợp với cảm giác hoài niệm sâu sắc của thế hệ đã trưởng thành cùng âm nhạc của họ, việc tổ chức concert hay phát hành một bài hát mới không có gì là thiệt hại cả", Jung Min Jae nhận định.

Sự trở lại của 2NE1, KARA và Rainbow không chỉ là một tin vui đối với người hâm mộ, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của K-pop thế hệ thứ hai, những người đã góp phần không nhỏ vào việc đưa làn sóng Hallyu vươn ra thế giới.