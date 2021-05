Làn sóng Covid-19 mới, bất động sản Bình Dương lo ngại lệch pha cung cầu?

Các năm gần đây, thị trường bất động sản TP.HCM gặp khó trong lĩnh vực pháp lý đã khiến các doanh nghiệp đổ về các tỉnh vùng ven, trong đó có Bình Dương để đầu tư dự án.

Bình Dương dẫn đầu nguồn cung



Theo thống kê của công ty DKRA Vietnam, chỉ trong năm 2019, tại Bình Dương tính riêng phân khúc căn hộ đã có hàng chục dự án mọc lên ở TP.Dĩ An, Thuận An và TP.Thủ Dầu Một… với khoảng 12.000 căn hộ, gấp 5 toàn bộ nhà phố, căn hộ trong năm 2018 cộng lại.



Thị trường Bình Dương đã có đến gần 40.000 căn hộ trong 3 năm gần đây. Ảnh: Gia Linh

Đến năm 2020, lượng căn hộ tại Bình Dương chiếm đến 35% tổng nguồn cung căn hộ của khu vực phía nam, với gần 20.000 căn được chào bán. Đây là nguồn cung bùng nổ mạnh nhất của thị trường này từ trước đến nay.

Đáng chú ý, chỉ tính riêng tháng 1/2021, thị trường căn hộ TP.HCM và các tỉnh giáp ranh ghi nhận 11 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường hơn 3.500 căn. Trong đó, Bình Dương đã vượt TP.HCM vươn lên dẫn đầu nguồn cung mới khi có tới 7 dự án mở bán, cung cấp ra thị trường gần 1.900 căn, tương đương chiếm 54% tổng lượng cung mới.

Dự báo, nguồn cung căn hộ tại Bình Dương vẫn còn tăng và tiếp tục là thị trường căn hộ chủ lực khu vực phía Nam trong nửa sau năm 2021 trong bối cảnh pháp lý dự án tại TP.HCM vẫn chưa có nhiều chuyển biến tích cực.

Như vậy, tính toàn bộ nguồn cung từ năm 2019 đến nay, thị trường Bình Dương đã có đến gần 40.000 căn hộ.

Ghi nhận thực tế, hầu hết doanh nghiệp bất động sản lớn tại TP.HCM hiện đều tập trung về Bình Dương để phát triển dự án như: Tập đoàn Hưng Thịnh, LDG Group, An Gia, Phúc Đạt, Đất Xanh, Nam Long, Danh Khôi, Phát Đạt, Quốc Cường Gia Lai, Vạn Xuân, Phú Đông Group…

Theo lãnh đạo một doanh nghiệp đang phát triển dự án tại Bình Dương, dù số lượng căn hộ tại địa phương này hiện rất lớn nhưng xu hướng đầu tư về Bình Dương vẫn sẽ tiếp tục tăng mạnh. Các nhà đầu tư hiện vẫn đang miệt mài chạy đua phát triển sản phẩm.

Lo lệch pha cung - cầu

Theo ghi nhận, dù nguồn cung căn hộ tại Bình Dương thời điểm này dồi dào nhưng lại khá khan hiếm dự án có mức giá vừa tầm. Do nhu cầu cao, mặt bằng giá căn hộ tại Bình Dương đã tăng trưởng khá mạnh trong thời gian qua.

Ảnh hưởng dịch bệnh, mặt bằng giá cao khiến Bình Dương đối mặt với nguy cơ lệch pha cung cầu.

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, giá căn hộ tại địa phương, đặc biệt là các thành phố giáp ranh TP.HCM như Dĩ An, Thuận An đã bị đẩy lên nhanh chóng, bất chấp thời kì dịch Covid-19. So với năm 2019, giá căn hộ bình quân từ 25 - 30 triệu đồng/m2 đã bị đẩy lên mức 30 - 35 triệu đồng/m2, thậm chí 38 - 40 triệu đồng/m2.

Thực tế, số lượng dự án có mức giá trên 40 triệu đồng/m2 lại đang chiếm đa số tại Bình Dương. Đơn cử, dự án Astral City đang chào mức giá từ trên 40 triệu đồng/m2 (đã VAT). Tương tự, The Habitat Bình Dương giai đoạn 3 với hơn 800 căn hộ đang chào giá khoảng từ 40 - 42 triệu đồng/m2; The Emerald Golf View có giá trên 40 triệu đồng/m2 cho căn hộ khoảng 52m2.

Còn tại khu vực TP.Dĩ An, một số dự án căn hộ cũng đã có tốc độ tăng giá chóng mặt trong thời gian qua, trong khi khá khan hiếm căn hộ vừa túi tiền. Nhiều dự án căn hộ đã vượt ngưỡng 40 triệu đồng/m2, mức giá ngang ngửa với thị trường quận ven TP.HCM.

Hiện thị trường này vẫn còn hiếm hoi một số dự án có mức giá trên dưới 2 tỉ đồng/căn, chẳng hạn như dự án Phú Đông Sky Garden đang có giá dự kiến từ 2,2 - 2,5 tỉ đồng/căn 2 phòng ngủ, diện tích 70 - 76m2. Hay, dự án New Galaxy Hưng Thịnh chào giá 37-40 triệu đồng/m2 căn hộ khoảng 62m2…

Chính vì mặt bằng giá cao, cộng với làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 tại Việt Nam với tốc độ lây lan nhanh đã khiến tâm lí nhà đầu tư, khách hàng dè dặt. Nhiều người cẩn trọng hơn khi xuống tiền đã khiến giao dịch thị trường chững lại.

Theo một số chuyên gia bất động sản, Bình Dương đang đối mặt với nguy cơ lệch pha cung cầu. Đặc biệt, phân khúc căn hộ nếu mỗi năm vẫn tiếp tục đón nhận lượng cung mới lên tới 15.000 - 20.000 sản phẩm thì khả năng hấp thụ thực tế của thị trường sẽ sớm bão hoà.

Bên cạnh đó, thống kê từ các sàn môi giới cho thấy, hiện nay có đến hơn 60% khách mua căn hộ tại Bình Dương đến từ TP.HCM, phần còn lại là các khách hàng đến từ Bình Dương và các nhà đầu tư các nơi đổ về mong muốn tìm kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư vào căn hộ.

Điều này dẫn đến lo ngại tình trạng dự án hoang vắng, tỉ lệ lập đầy kém dù đã đi vào sử dụng. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch Covid-19 đang đe doạ khả năng tăng trưởng của nền kinh tế nói chung và thị trường bất động sản nói riêng thì việc đầu tư "lướt sóng" đã không còn là kênh đầu tư tiềm năng cho khách hàng.