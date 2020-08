Lào Cai: Nuôi cá trên non cao nước biếc, nông dân thu trăm triệu

Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2015 - 2020, Lào Cai đã có 15.793 hộ đạt danh hiệu hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có nhiều hộ thoát nghèo, khá giả, giàu có nhờ nghề nuôi cá nước ngọt.

Hiệu quả từ nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân giúp nông dân nuôi cá

Từ nguồn vốn vay Quỹ HTND, nhiều gia đình hội viên nông dân ở Lào Cai đã xây dựng được các mô hình kinh tế hiệu quả. Điển hình như gia đình anh Nông Minh Tuấn (xã Bản Qua, huyện Bát Xát) với mô hình nuôi cá nước ngọt.

Mô hình nuôi cá của gia đình anh Nông Minh Tuấn (xã Bản Qua, huyện Bát Xát) từ nguồn Quỹ HTND. Ảnh: M.N



Anh Tuấn cho biết, nhờ nguồn vốn vay của Quỹ HTND huyện mà mô hình nuôi cá của gia đình được mở rộng, mang lại thu nhập cao hơn những năm trước.Theo đó, năm 2015, gia đình anh Tuấn quyết định chuyển đổi toàn bộ diện tích đất ruộng kém hiệu quả của gia đình sang đào ao thả cá. Đến năm 2019, gia đình anh Tuấn là 1 trong 14 hộ trong xã được hỗ trợ 50 triệu đồng từ Quỹ Hỗ HTND. Với số tiền này.

Anh Tuấn đầu tư cải tạo mở rộng diện tích ao, mua các giống cá: rô, chép, lăng, trắm… cùng các loại thức ăn chăn nuôi. Sau 1 năm, hơn 2.000m2 ao cá của gia đình anh đã cho thu hơn 100 triệu đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội ND huyện Bát Xát, hiện nay, quỹ đang triển khai thực hiện 4 dự án mô hình cho 51 hộ vay, với các dự án nuôi cá rô phi đơn tính (xã Cốc Mỳ) với số vốn vay 800 triệu đồng; dự án nuôi cá rô phi đơn tính (xã Bản Qua); dự án nuôi trâu sinh sản xã Trịnh Tường…

Cũng từ nguồn vốn Quỹ HTND, nhiều mô hình chi, tổ hội nghề nghiệp ở Lào Cai đã có vốn đầu tư liên kết sản xuất và có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đơn cử là tổ hội nghề nghiệp chăn nuôi cá thịt và cá giống, tại thôn Khởi Khe, thị trấn Phong Hải (huyện Bảo Thắng) được thành lập đã tập hợp hội viên, nông dân có cùng sở thích nuôi thủy sản.

Ban đầu, tổ có 15 thành viên, sau một thời gian hoạt động hiệu quả đã thu hút thêm 14 hội viên, nâng tổng số thành viên của tổ hội lên 29 người.

Hội ND Lào Cai cũng hỗ trợ nông dân xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu, thương hiệu nông sản. Qua "kênh" Hội ND kết nối đã có 24 doanh nghiệp, 17 Hợp tác xã liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi với các sản phẩm chè, dược liệu, rau, hoa, lúa, gạo, ngô...



Nhằm hỗ trợ các hộ tham gia tổ Hội, Quỹ HTND tỉnh cho 14 hộ vay 1 tỷ đồng, mức vay từ 80 -100 triệu đồng/hộ đầu tư cải tạo ao, mua cá giống, nuôi cá thịt kết hợp với nuôi cá giống. Qua hoạt động của tổ, các hội viên đã chia sẻ kinh nghiệm chăn nuôi.

Đồng thời, Hội còn tổ chức tập huấn kỹ thuật cải tạo ao, kiến thức nhận biết cá khỏe, cá bệnh và chăm sóc cá cho bà con. 100% hộ trong tổ Hội nghề nghiệp có kỹ thuật lai tạo giống cá chép, đảm bảo cung cấp cá giống cho nhiều địa phương.

Bình quân mỗi hộ thành viên của tổ có thu hoạch trên một tấn cá/năm, thu nhập đạt gần 100 triệu đồng/hộ.

Bà Đinh Minh Hà - Chủ tịch Hội ND tỉnh Lào Cai cho biết, Hội ND tỉnh tiếp tục duy trì các tổ hội nghề nghiệp đã thành lập, tập trung triển khai Đề án 24 về xây dựng chi hội, tổ hội nghề nghiệp. Đến nay Lào Cai đã thành lập 152 mô hình chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp hoạt động theo quy định.

Tận dụng thế mạnh địa phương

Đến nay, Quỹ HTND tỉnh Lào Cai đang quản lý 26,22 tỷ đồng, thực hiện triển khai tại 39 dự án, cho 501 hộ vay. Trong đó, nguồn ủy thác của Quỹ Trung ương là 13,7 tỷ đồng thực hiện 19 dự án, cho 256 hộ vay. Nguồn quỹ cấp tỉnh 7,72 tỷ đồng, cho vay 9 dự án với 131 hộ vay.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, giải ngân 2 dự án là trồng và chế biến tinh dầu sả (xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng) với số vốn 300 triệu đồng và trồng, chăm sóc cây đào pháp (phường Sa Pả, thị xã Sa Pa) với số vốn 800 triệu đồng.

Không chỉ "tiếp sức" về nguồn vốn, Hội ND Lào Cai còn cung ứng vật tư, thiết bị nông nghiệp cho hội viên. Theo đó, Hội ND tỉnh phối hợp Công ty TNHH Việt Á tư vấn, cung ứng dịch vụ chế phẩm vi sinh xử lý rơm rạ sau thu hoạch giúp rút ngắn thời gian chuyển từ vụ xuân sang vụ mùa, không bị bệnh vàng lá nghẹt rễ sau cấy, giảm lượng phân bón và thuốc BVTV phòng trừ bệnh, tăng năng suất, đảm bảo an toàn giao thông nông thôn và bảo vệ môi trường sinh thái.

Bên cạnh đó, các cấp Hội trong tỉnh đã phối hợp cung ứng 571 tấn phân bón, trên 5.000 tấn cây giống, con giống các loại.

Ngoài ra, Hội ND tỉnh Lào Cai đã hỗ trợ hội viên, nông dân quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Đó là, thực hiện ký kết chương trình phối hợp với Hội ND thành phố Hà Nội, Hội ND tỉnh Thái Bình, thực hiện tuyên truyền giới thiệu, quảng bá các sản phẩm nông sản đặc hữu của tỉnh Lào Cai như: Hoa, rau, quả Su Su (Sa Pa); tương ớt (Mường Khương); Mận Tam hoa (Bắc Hà); gạo Sén Cù (Mường Khương, Bát Xát); bưởi Múc (Bảo Thắng); Thịt trâu sấy (Bảo Yên), mật ong Thanh Xuân, chuối, dứa…