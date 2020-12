Lật tẩy phương thức hoạt động lợi dụng tôn giáo tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước

Lợi dụng bất cập trong các vấn đề chính trị, xã hội

Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết, thời gian qua, lợi dụng các vấn đề chính trị, xã hội phức tạp, nhạy cảm như: Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; phòng, chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước; vấn đề thu phí BOT; ô nhiễm môi trường; thất thoát trong thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước; tiêu cực của một số cán bộ đảng viên; các vụ khiếu kiện đất đai… các đối tượng cực đoan trong và ngoài tôn giáo tăng cường các hoạt động chống đối.

Cùng đó, các đối tượng cũng lợi dụng các vụ tranh chấp, khiếu kiện phức tạp về đất đai liên quan đến tôn giáo chậm được giải quyết để kích động các hoạt động chống đối, gây tâm lý bức xúc và phản ứng của tín đồ đối với chính quyền; gây chia rẽ giữa chính quyền với tôn giáo.

Lấy cớ kích động người dân đi kiện Công ty Formosa nhưng thực chất các đối tượng phản động đang mưu đồ lợi ích cá nhân, chống phá cuộc sống bình yên của nhân dân.

Nghiêm trọng hơn, một số thiếu thiện chí ở trong và ngoài nước đã khai thác lợi dụng để chính trị hóa sự việc, xuyên tạc, vu cáo chính quyền "lấy đất đai của tôn giáo, bỏ quên quyền lợi nhân dân, bao che cho doanh nghiệp, tàn phá môi trường", kích động tâm lý so bì, cho rằng nhà nước đối xử không bình đẳng giữa các tôn giáo.

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ, phương thức hoạt động của các đối tượng ngày càng tinh vi. Cụ thể, chúng thành lập hoặc tích cực tham gia các hội, nhóm trái pháp luật mang danh nghĩa tôn giáo như: Thành lập Văn phòng Công lý và Hòa bình, thành lập Hội đồng Liên tôn gồm một số giáo sĩ cực đoan trong một số tôn giáo, tổ chức hỗ trợ người dân "đi khiếu kiện", lợi dụng thương phế binh Việt Nam Cộng hòa kích động hận thù dân tộc; tham gia tổ chức Hội Nhà báo độc lập Việt Nam với ý đồ thành lập Mặt trận Cứu nước Việt Nam; Tham gia "Liên đoàn dân chủ Công giáo Việt Nam", "Hội đồng nhân quyền Việt Nam", "Hội đồng liên kết quốc nội và hải ngoại".

"Công khai vi phạm pháp luật, thách thức chính quyền, chống người thi hành công vụ, gây ra nhiều vụ việc phức tạp với hình thức kêu gọi hiệp thông, cầu nguyện, tập trung đông người tuần hành, biểu tình gây phức tạp về an ninh, trật tự trên một số địa bàn, gây sức ép với chính quyền trong việc xử lý, giải quyết đối với các vụ việc phức tạp. Cấu kết với số đối tượng chống đối nước ngoài tổ chức các buổi "hội luận", "họp báo", soạn thảo và tán phát các bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình kinh tế, xã hội, chính trị về Việt Nam...", Ban Tôn giáo Chính phủ cho hay.

Cũng theo phía Ban Tôn giáo Chính phủ, các đối tượng cực đoan còn trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài xuyên tạc về chủ trương của Việt Nam đối với Fomorsa, về vấn đề biển Đông, tuyên truyền xuyên tạc trong quan hệ Việt Nam, Trung Quốc nhằm kích động tín đồ và người dân thiếu hiểu biết trong và ngoài nước mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước.

Đặc biệt, thường xuyên viết bài và tán phát trên mạng internet, các trang mạng xã hội, facebook cá nhân các bài viết tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo trong nước, kích động tín đồ và người dân chống chính quyền. Bên cạnh mục tiêu chính trị, các đối tượng này còn nhận được sự trợ cấp về kinh tế, chỉ đạo xây dựng lực lượng đấu tranh trong nước và nhận được nhiều hứa hẹn về trợ cấp khác kể cả nhận tỵ nạn chính trị từ các phần tử, tổ chức chống đối ở nước ngoài.

Lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo

Ban Tuyên giáo Chính phủ cũng chỉ ra rằng, các đối tượng cực đoan cũng thường xuyên lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước.

Hiện Việt Nam có khoảng hơn 2,5 triệu tín đồ các tôn giáo người Việt Nam ở nước ngoài, có những người ra đi từ trước và sau những năm 1975, ít có điều kiện về thăm quê, cập nhật tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo trong nước nên không hiểu hết được những thay đổi của đất nước, sự thay đổi trong chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ

Trong đó, nổi lên là hoạt động của một số tổ chức, cá nhân trong chính giới Mỹ và một số nước phương Tây (Canada, Úc, Đức và một số nước EU) lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo để chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; ban hành các "Báo cáo", "Phúc trình thường niên" về tình hình tự do tôn giáo thế giới, trong đó tiếp tục xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền và "tự do tôn giáo" ở Việt Nam, vu cáo Việt Nam "đàn áp tôn giáo" và tiếp tục kiến nghị đưa Việt Nam vào "danh sách các quốc gia cần đặc biệt quan tâm về tự do tôn giáo - CPC".

Việt Nam là quốc gia tín ngưỡng, tôn giáo, chỉ tính riêng tín đồ tôn giáo đã chiếm 27% dân số, đồng bào tôn giáo là một bộ phận của khối đại đoàn kết dân tộc, là bộ phận không thể tách rời của dân tộc Việt Nam. (Ảnh minh họa).

Một số đài, báo nước ngoài (VOA, RFA, RFI, BBC) thường xuyên đăng tải các bài viết, phỏng vấn số đối tượng cực đoan, chống đối trong các tôn giáo ở trong nước với nội dung xuyên tạc, vu cáo chính quyền "đàn áp tôn giáo", "cướp đất của dân" và kích động các hoạt động chống đối.

Số đối tượng cực đoan trong các tôn giáo ở trong nước tăng cường thu thập thông tin, tình hình về các vấn đề chính trị, kinh tế, xã hội phức tạp, nhạy cảm ở trong nước để cung cấp cho bên ngoài làm tư liệu tuyên truyền chống Việt Nam, vu cáo Việt Nam vi phạm "dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo".

Về vấn đề này, các đối tượng cực đoan hoạt động với cách thức thông qua việc soạn thảo và tán phát hàng trăm bài viết có nội dung xuyên tạc tình hình chính trị, xã hội ở trong nước, nói xấu chế độ, phản đối việc triển khai các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế - xã hội ở trong nước và kích động chức sắc, giáo dân tham gia vào các hoạt động đấu tranh "lật đổ chế độ cộng sản tại Việt Nam";

Thường xuyên trả lời phỏng vấn các đài, báo nước ngoài (VOA, RFA, RFI, BBC...) để tuyên truyền, nói xấu chế độ và kích động các hoạt động đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; tích cực móc nối, liên kết với số đối tượng chống đối khác tuyên truyền các học thuyết về "xã hội dân sự" đòi xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng.

Để giải quyết vấn đề này, Ban Tôn giáo Chính phủ đã có kiến nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ trương, chính sách về tín ngưỡng, tôn giáo của Việt Nam; làm tốt công tác giải thích pháp luật; đưa công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thực chất, hiệu quả hơn; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền về tín ngưỡng, tôn giáo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chú trọng công tác tuyên truyền đối ngoại.