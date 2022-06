Lầu Năm Góc điều tra vụ tấn công bị nghi ngờ là do 'nội gián'

Vụ việc khiến 4 người lính bị thương. Ảnh: AP

Hai cơ quan thực thi pháp luật quân sự đang điều tra một quân nhân liên quan đến vụ việc hồi tháng 4 tại Green Village, một tiền đồn của Mỹ ở miền bắc Syria, Lầu Năm Góc cho biết hôm 6/6.

Theo cơ quan, các vụ nổ ban đầu được cho là do pháo kích, và được gây ra bởi một người nào đó bên trong căn cứ. Bốn người lính bị thương.

"Bộ phận Điều tra Hình sự Quân đội (CID) và Văn phòng Điều tra Đặc biệt (OSI) của Không quân đang tiến hành một cuộc điều tra chung về vụ việc", người phát ngôn của CID, Patrick Barnes cho biết trong một tuyên bố. "Chúng tôi sẽ không công bố thêm thông tin vào lúc này".

Nghi phạm đã trở về Mỹ, nhưng tên của anh ta hoặc cô ta vẫn chưa được tiết lộ, theo AP. Chưa có lời buộc tội nào được đưa ra.

Các căn cứ của Mỹ ở Syria và Iraq đã liên tục bị tấn công bằng súng cối và rocket trong nhiều năm qua, mà Lầu Năm Góc quy trách nhiệm cho lực lượng dân quân Shia "thân Iran". Theo các báo cáo ban đầu của Lực lượng đặc nhiệm chung kết hợp - Hoạt động kế thừa giải quyết (CJTF-OIR), sự cố ngày 7/4 ở Green Village là do "hai loạt đạn gián tiếp" được bắn từ bên ngoài.

Tuy nhiên, một tuần sau, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ lưu ý sau khi điều tra thêm, họ tin rằng "một số cá nhân không xác định đã cố ý đặt chất nổ tại một khu vực chứa đạn".

Cảnh quay an ninh từ căn cứ cho thấy "một bóng người đang di chuyển nhanh chóng" qua Green Village vào thời điểm vụ tấn công xảy ra trong đêm, theo CNN. Bốn binh sĩ đã được điều trị "chấn thương sọ não" và trở lại căn cứ vào cuối tháng 4/2022.

Ban đầu được thành lập để điều phối liên minh do Mỹ dẫn đầu chống lại lực lượng khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS, trước đây là ISIS) ở Syria và Iraq, CJTF-OIR hiện phụ trách khoảng 900 lính Mỹ ở miền đông Syria. Ở đất nước này, họ được giao nhiệm vụ hỗ trợ Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo, lực lượng dân quân do Mỹ hậu thuẫn đang kiểm soát các khu vực phía đông sông Euphrates.