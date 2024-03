Lấy ý kiến về việc khen thưởng với 2 Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an

Bộ Công an vừa đăng tải trên Cổng thông tin, lấy ý kiến người dân trong vòng 7 ngày về việc xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc với 2 Phó Chánh Văn phòng Bộ kể từ ngày đăng (27/3).

Theo đó, căn cứ Điều 46 Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Bộ Công an tổ chức lấy ý kiến Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc cho Đại tá Nguyễn Thị Phương, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Ý kiến đóng góp của Nhân dân về việc xét khen thưởng đối với các cá nhân nêu trên xin gửi về hòm thư: hoidapphapluat@mps.gov.vn.

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên (trái) và Đại tá Nguyễn Thị Phương. Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an từ năm 2019, trước đó ông là Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh.

Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thị Phương từng giữ chức Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Tham mưu An ninh.

Năm 2023, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên và Đại tá Nguyễn Thị Phương (khi đó là Thượng tá, Trưởng Phòng Tham mưu An ninh) cùng được trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng Công an Nhân dân".

Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ trao danh hiệu "Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND" tặng Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên và Thượng tá Nguyễn Thị Phương, tháng 7/2023. Ảnh: Bộ Công an

Văn phòng Bộ Công an là cơ quan tham mưu của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Cơ quan này có nhiệm vụ tham mưu điều phối giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, chính sách và tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của lực lượng Công an nhân dân; góp phần xây dựng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...

Chánh Văn phòng Bộ Công an hiện nay là Thiếu tướng Đặng Hồng Đức. Các Phó Chánh Văn phòng gồm: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Thiếu tướng Vũ Hữu Tài, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Đại tá Nguyễn Hồng Nguyên, Đại tá Mai Xuân Thảo, Đại tá Nguyễn Đức Huy và Đại tá Nguyễn Thị Phương.