Lê Hoàng Phương (sinh năm 1995) đăng quang Miss Grand Vietnam 2023. Sau đó, người đẹp gốc Khánh Hòa tiếp tục "chinh chiến" tại cuộc thi Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế), giành danh hiệu Á hậu 4. Cô sở hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. Mỹ nhân gốc Khánh Hòa từng tốt nghiệp ngành Kiến trúc của Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH).

Tối 3/8, Lê Hoàng Phương chính thức khép lại nhiệm Miss Grand Vietnam sau khi trao vương miện cho người đẹp Võ Lê Quế Anh. Trước đó, mỹ nhân gốc Khánh Hòa gây chú ý với màn final walk (những bước đi cuối cùng với vai trò đương kim Hoa hậu - PV) đẫm nước mắt. Theo đó, trên nền nhạc We Belong Together, Lê Hoàng Phương đã xúc động thể hiện màn final walk cùng 50 người hâm mộ trên sân khấu, người thân trong gia đình cùng những người cô yêu thương.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương trao vương miện cho tân Hoa hậu Võ Lê Quế Anh - Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Lê Hoàng Phương làm gì sau khi trao vương miện cho Hoa hậu Võ Lê Quế Anh?

Chia sẻ với PV Dân Việt sau khi trao vương miện cho tân Miss Grand Vietnam 2024 Võ Lê Quế Anh, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết, cô cảm thấy mãn nguyện về màn final walk của mình. Nói về dự định trong tương lai, người đẹp sinh năm 1995 tiết lộ: “Tôi vẫn sẽ tiếp tục phát triển và mở rộng kinh doanh cho công ty kiến trúc của mình, đây là một công việc mà tôi mong muốn được theo đuổi trọn đời. Trong tương lai, tôi cũng sẽ tiếp tục theo đuổi đam mê của mình trên sàn runway. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn tìm hiểu, khám phá bản thân ở một số bộ môn khác trong lĩnh vực nghệ thuật, có thể sẽ là kịch nói, diễn viên để tiếp tục phát triển, đổi mới bản thân”.



Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho biết, cô cảm thấy mãn nguyện về màn final walk của mình trong đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2024. (Ảnh: Miss Grand Vietnam)

Được biết, Hoa hậu Lê Hoàng Phương sẽ còn một màn final walk thứ 2 với cương vị Á hậu 4 Miss Grand International, được thực hiện tại một trong hai quốc gia đăng cai cuộc thi năm nay Thái Lan và Campuchia.

Đề cập đến thông tin của cuộc thi và màn final walk này, Hoa hậu Lê Hoàng Phương cho hay: “Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu Top 10 Miss Grand International 2023 có thể gặp lại nhau và cùng thực hiện phần final walk. Tuy nhiên, để có thể cân chỉnh lịch trình cũng như visa cho các Hoa hậu ở các quốc gia cũng là một vấn đề nan giải. Hiện tại, tôi vẫn đang chờ lịch chính thức từ tổ chức Miss Grand International. Tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người về lịch trình sắp tới của mình nếu có thông báo mới từ BTC Miss Grand International”.

Nhan sắc xinh đẹp của Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương. (Ảnh: FBNV)

Thành tích đáng nể của Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Trước khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 và năm 2022. Kết quả, cô dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Best Catwalk.



Chia sẻ với PV Dân Việt về lý do tiếp tục ghi danh tại cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương từng cho biết, cô không sợ thất bại, chỉ sợ bản thân phải hối hận.

"Trong cuộc sống không tránh khỏi những điều khiến chúng ta phải lưỡng lự, mâu thuẫn và phải đưa ra quyết định lựa chọn. Ngay cả việc tham gia bất kỳ cuộc thi sắc đẹp nào cũng vậy, tôi cũng phải lưỡng lự, suy nghĩ rất nhiều.

Tuy nhiên, quan điểm của tôi là không sợ thất bại, tôi chỉ sợ mình hối hận. Đó là lý do tôi tham gia cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023. Có thể nhiều người sẽ cho rằng, tôi không phù hợp với tiêu chí cuộc thi, "tham danh hiệu"… Sau tất cả, chỉ có tôi mới hiểu tôi muốn gì, làm gì", Lê Hoàng Phương bộc bạch.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương ghi điểm với cộng đồng yêu nhan sắc nhờ sở hữu cả sắc vóc nổi bật cùng khả năng trình diễn cuốn hút. Cô hữu chiều cao 1,76m cùng số đo ba vòng gợi cảm lần lượt là 87-63-95cm. (Ảnh: FBNV)

Tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023, Lê Hoàng Phương ghi điểm nhờ màn trả lời ứng xử khá mạch lạc dành cho Top 5 chung cuộc. Cụ thể, cô bốc được câu hỏi có nội dung: "Theo bạn, một đứa trẻ trong quá trình hoàn thiện bản thân để lớn lên khi sống trong gia đình của mình thì đứa trẻ ấy cần những điều gì?".

Trước câu hỏi này, mỹ nhân gốc Khánh Hòa đưa ra câu trả lời nhận được sự cổ vũ từ đông đảo khán giả có mặt trực tiếp tại chung kết Miss Grand Vietnam 2023: "Đối với tôi, trẻ em là tấm gương phản chiếu của cha mẹ. Những hành vi, cách cư xử của cha mẹ sẽ được thể hiện ở thế hệ nối tiếp. Nhưng có một thực trạng đáng buồn rằng, hiện nay có những bậc cha mẹ không tiếc những bình luận tiêu cực đến với đối tượng bằng tuổi con của mình. Và đây là vấn đề lớn mà chúng ta cần phải nhìn nhận.

Sẽ như thế nào nếu đối tượng đó là con của chúng ta? Và thậm chí tệ hơn là con của chúng ta làm tổn thương người khác. Điều quan trọng là chúng ta cần xây dựng một xã hội văn minh, lành mạnh, thấu hiểu, kỷ luật và đạo đức".

Với thành tích Á hậu 4 Miss Grand International 2023, Lê Hoàng Phương cũng đã góp phần giúp Việt Nam thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới trong năm 2023. Cụ thể, Miss Grand Vietnam 2023 Lê Hoàng Phương đã góp phần giúp Việt Nam xếp hạng 7 trên bảng xếp hạng "Country of the year 2023" do chuyên trang sắc đẹp All for the Crowns bình chọn; xếp thứ 9 trong bảng xếp hạng "Country of the year 2023" của chuyên trang Globalbeauties.