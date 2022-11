Lên mạng xã hội nhờ làm giấy tờ đất giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhiều người

Sáng 8/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian điều tra mở rộng vụ án, đơn vị vừa ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trương Minh Hòa (SN 1997, trú tại xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".