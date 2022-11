Vụ tịnh thất Bồng Lai: Khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Ngày 1/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết, đơn vị quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Các bị cáo (áo nâu) liên quan đến vụ Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: Thiên Long

Cụ thể, trước đó ngày 12/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã ra quyết định phục hồi giải quyết nguồn tin về tội phạm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (nơi được gọi tên là Tịnh thất Bồng Lai), để có căn cứ giải quyết tố cáo ông Lê Tùng Vân và những cá nhân sinh sống tại hộ Cao Thị Cúc có hành vi giả sư, giả trẻ mồ côi để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các "mạnh thường quân".

Ngày mai (2/11) dự kiến ông Lê Tùng Vân và những đồng phạm hầu tòa phúc thẩm vụ án liên quan Tịnh thất Bồng Lai. Ảnh: V.P

Tiếp đến, ngày 24/9, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định trưng cầu giám định ADN, phối hợp với các cơ quan chức năng thu mẫu tóc, niêm mạc miệng của 27 người (17 mẫu người lớn, 10 mẫu trẻ em) theo đúng quy định của pháp luật. Việc lấy mẫu có sự chứng kiến của các ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, đồng thời gửi đến Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM để phục vụ công tác giám định.

Ngày 7/10, Phân viện Khoa học hình sự tại TP.HCM đã có kết luận giám định số 5342/KL-KTHS.

Ngày 13/10/2022, Cơ quan CSĐT đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người còn lại được giám định.

Theo Cơ quan CSĐT tỉnh Long An, ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Đơn vị đã tiến hành lập biên bản, có chứng kiến của ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương. Cơ quan CSĐT tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Riêng tin báo về tội phạm "Loạn luân", hiện Cơ quan CSĐT tỉnh đang chờ văn bản trả lời của cơ quan chuyên môn để làm căn cứ xem xét, giải quyết.

Ngày mai (2/11), dự kiến ông Lê Tùng Vân và những đồng phạm hầu tòa phúc thẩm Sau 2 tuần tạm hoãn, ngày 2/11, TAND tỉnh Long An dự kiến mở phiên phúc thẩm xem xét kháng cáo của ông Lê Tùng Vân và đồng phạm liên quan vụ án hình sự "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày, do thẩm phán Dương Ngọc Thành làm chủ tọa. Để phục vụ việc xét xử, tòa triệu tập các nhân chứng, bị hại có liên quan gồm ông Nguyễn Sơn (Trưởng Công an huyện Đức Hòa), ông Trương Ngọc Toàn (Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An), ông Trần Ngọc Thảo (pháp danh Thích Nhật Từ, Trụ trì chùa Giác Ngộ, TP.HCM). Có 5 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Trước đó, hôm 14/10, phiên tòa được mở nhưng sau đó tạm hoãn.