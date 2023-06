Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 10/6 chính xác nhất

Khu Co Nhan, Nà Làng, thôn khe Và

Thôn Cao Sơn, Lòong Vài, xã Hoành Mô; thôn Ngàn Kheo, Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Co Sàu, Phá Lạn, xã Đồng Tâm; thôn Ngàn Pạt, Khe O, xã Lục Hồn

Xã An Sinh, xã Tân Việt; thôn Xuân Bình, xã Bình Khê, phường Đức Chính

Phường Hồng Phong, xã Thủy An, xã Bình Dương, xã Nguyễn Huệ

Xã Bình Khê, xã Tràng Lương; thôn Tràng Bảng, xã Tràng An

Xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân; phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà

Xã Yên Than, Điền Xá, Hà Lâu

Thôn Xóm Nương, Cống To, xã Tiên Lãng

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa; xóm Chợ Rộc, xã Tiền An

Điện lực Quảng Yên

2023-06-10 13:00:00.000

2023-06-10 18:00:00.000