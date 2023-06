Lịch cắt điện Quảng Ninh ngày 9/6 chính xác nhất

Khu Co Nhan, Nà Làng, thôn khe Và

Thôn Cao Sơn, Lòong Vài, xã Hoành Mô; thôn Ngàn Kheo, Ngàn Vàng Trên, Ngàn Vàng Dưới, Co Sàu, Phá Lạn, xã Đồng Tâm; thôn Ngàn Pạt, Khe O, xã Lục Hồn

Xã Nguyễn Huệ, Thuỷ An, Bình Dương

Phường Xuân Sơn, Đức Chính, Tân Việt, xã An Sinh

Xã Quảng Lâm, Quảng An, Quảng Tân; phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà

Một phần xã Quảng An

Xã Liên Hoà, Liên Vị, Tiền Phong; khu Đường Ngang, phường Cộng Hòa; xóm Chợ Rộc, xã Tiền An

Điện lực Quảng Yên

2023-06-09 13:30:00.000

2023-06-09 18:30:00.000