Dẫn PV Dân Việt đi thăm khu vực trồng bí của HTX, chị Nguyễn Thị Hiệp – Giám đốc HTX Bình Minh, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình cho biết: HTX Bình Minh được thành lập từ tháng 5/2019 với tất cả 22 thành viên. Hiện nay, HTX chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực trồng các loại rau, củ, quả an toàn theo hướng VietGAP, hữu cơ.

Với việc phát triển diện tích trồng bí cô tiên đã giúp bà con xã viên HTX Bình Minh, xóm Náng, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên nâng cao thu nhập. Clip: Hà Thanh

Trong tổng số diện tích 10ha, hiện HTX có khoảng 6ha trồng các loại rau ăn lá như: rau đay, mùng tơi, rau muống, rau dền, rau cải, su hào…, còn lại 4ha là trồng bí đỏ.

Trước đây bà con nơi đây chủ yếu trồng các loại bí đỏ như: bí mật, bí bánh xe. Nhưng khoảng vài năm trở lại đây, nhận thấy giống bí cô tiên có chất lượng thơm, ngon, đậm đà, lại cho năng suất, lợi nhuận cao, do đó bà con trong vùng đã chuyển sang trồng loại bí này với diện tích lớn.

Hiện nay, HTX Bình Minh có tổng diện tích 4ha trồng bí đỏ. Ảnh: Kiều Hải

Bí cô tiên hay còn gọi là bí hồ lô, bí quả lạc…có đặc điểm đặc ruột, ít hạt và phần ruột vàng tươi trông rất bắt mắt. Khi nấu chín, bí có mùi thơm, vị ngọt và rất bở. Đây là loại bí có hàm lượng chất dinh dưỡng cao rất tốt cho sức khỏe.

Điểm nổi bật của loại bí này đó là quả bí được thắt eo ở giữa, hai đầu phình ra giống như hình hồ lô hay thân hình của một người phụ nữ. Loại bí này có trọng lượng vừa phải, thuận tiện cho người sử dụng nên rất dễ bán.

Điểm nổi bật của bí cô tiên đó là quả bí được thắt eo ở giữa, hai đầu phình ra. Ảnh: Kiều Hải

Ưu điểm của giống bí cô tiên là có thể tận dụng những diện tích đất kém màu mỡ để trồng nhưng vẫn cho sản lượng cao. Với giống bí này có thể trồng một năm hai vụ với sản lượng khoảng 8 tạ/sào, giá bán trung bình từ 10.000 – 15.000đ/kg, cho lợi nhuận khoảng 8 triệu đồng/sào/vụ.

Điều đáng nói, so với các loại rau ăn lá hay cây trồng khác, bí không mất nhiều công chăm sóc, lại ít khi bị sâu bệnh. Bên cạnh đó, thời gian bảo quản bí cũng lâu hơn so với các loại rau ăn lá nên rất thuận tiện trong quá trình bảo quản và vận chuyển. Đặc biệt, do được trồng và chăm sóc theo quy trình VietGAP nên sản phẩm bí đỏ của HTX mang lại độ ăn toàn về chất lượng cho người tiêu dùng. Chính vì những lý do đó nên sản phẩm bí đỏ này được bà con trong vùng lựa chọn trồng tương đối nhiều.

Bí cô tiên được nhiều thành viên HTX Bình Minh trồng mang lợi nhuận cao hơn hẳn so với trồng lúa và một số cây trồng khác. Ảnh: Kiều Hải

Hiện, thị trường tiêu thụ đối với sản phẩm bí của HTX Bình Minh tương đối ổn định. Trung bình mỗi năm, HTX sản xuất và bán ra thị trường từ 40.000 – 50.000 tấn bí đỏ các loại. Trong đó, bí đỏ chủ yếu được HTX đưa vào các trường học trên địa bàn, các cửa hàng nông sản sạch và các siêu thị của tỉnh Thái Nguyên.

Trung bình mỗi năm, HTX Bình Minh sản xuất và bán ra thị trường từ 40.000 – 50.000 tấn bí đỏ các loại. Ảnh: Kiều Hải

Năm 2023, sản phẩm bí cô tiên của HTX Bình Minh được Hội Nông dân huyện Phú Bình đề cử để tham gia chương trình "Bình chọn sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên lần thứ 6". Đây vừa là vinh dự đối với bà con thành viên HTX Bình Minh nói riêng và bà con trên địa bàn xã Nhã Lộng nói riêng.

Sản phẩm bí cô tiên của HTX Bình Minh được Hội Nông dân huyện Phú Bình đề cử để tham gia chương trình "Bình chọn sản phẩm nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên" năm 2023. Ảnh: Kiều Hải

Chị Hiệp bày tỏ mong muốn, thông qua chương trình này, sản phẩm bí cô tiên của HTX sẽ có nhiều khách hàng biết đến hơn nữa, để HTX có thể tiêu thụ nhiều hơn sản lượng cho bà con, từ đó giúp bà con cho thêm thu nhập. Đồng thời, chị Hiệp cũng mong muốn trong thời gian tới sẽ xây dựng thương hiệu OCOP cho sản phẩm bí cô tiên để nâng cao giá trị cho sản phẩm này.