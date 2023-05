Trao đổi với PV Báo Dân Việt, ông Ma Khắc Phi – Bí thư Đảng uỷ xã Điềm Mặc cho biết: Qua hơn 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Điền Mặc đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, huy động các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, nhân rộng các mô hình kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Từ một xã nghèo, cơ sở vật chất còn gặp nhiều khó khăn, song được sự chỉ đạo, quan tâm tạo điều kiện của các cấp, các ngành, xã Điềm Mặc đã từng bước phát triển và đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự Lễ công bố Quyết định xã Điềm Mặc đạt chuẩn nông dân thôn mới và đón bằng công nhận điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: M.Phi

Đến nay, diện mạo nông thôn mới của xã Điềm Mặc đã có nhiều khởi sắc, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt.

Theo lãnh đạo xã Điềm Mặc, là một xã với thu nhập chính vẫn là sản xuất nông nghiệp, nên trong quá trình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cấp ủy và chính quyền địa phương luôn quan tâm, chỉ đạo phát triển sản xuất theo Đề án phát triển sản xuất là nhiệm vụ hàng đầu và quan trọng.

Trong đó, xã Điềm Mặc đã tập trung đẩy mạnh xây dựng các mô hình sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, tăng cường hỗ trợ kinh phí, khoa học kỹ thuật nhằm phát triển mở rộng quy mô sản xuất, tăng năng xuất, sản lượng cây trồng, vật nuôi để nâng cao giá trị kinh tế trên 1 đơn vị diện tích đất canh tác.

Hiện nay trên địa bàn xã Điềm Mặc đã có các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp lớn như: Mô hình chè VietGAP tại xóm Phụng Hiển và Đồng Vinh với diện tích 7,9 ha; làng nghề chè xóm Song Thái diện tích 40 ha; mô hình chăn nuôi dê, bò, vịt thịt, chăn nuôi gà với quy mô lớn (trên địa bàn xã có 3 trang trại, 16 gia trại).

Một tiết mục biểu diễn văn nghệ đặc sắc tại Lễ công bố Quyết định xã Điềm Mặc đạt chuẩn nông dân thôn mới và đón bằng công nhận điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: M.Phi

Qua thời gian triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, xã Điềm Mặc đã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Đời sống người dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 41,77 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ nghèo đa chiều giảm xuống còn 9,61%. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới, xã huy động nguồn lực hơn 80 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 14,5 tỷ đồng.

Cũng tại buổi lễ, xã Điềm Mặc vinh dự bằng công nhận điểm di tích lịch sử cấp Quốc gia của Di tích địa điểm khai sinh ngành điện ảnh và nhiếp ảnh Việt Nam, Di tích Tiểu Ban Nông vận Trung ương.

Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, trong thời gian tới Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc xã Điềm Mặc quyết tâm thực hiện tốt công cuộc đổi mới, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, khai thác tốt tiềm năng, huy động mọi nguồn lực để tiếp tục xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế bền vững. Xã tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Đồng thời xã tích cực đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững trật tự, an toàn xã hội, xây dựng xã Điềm Mặc phát triển bền vững, giàu mạnh, văn minh.

Ông Ma Khắc Phi – Bí thư Đảng uỷ xã Điềm Mặc phấn khởi cho biết: "Xã Điềm Mặc nằm trong vùng trung tâm của khu ATK Định Hóa – địa danh lịch sử nổi tiếng của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 – 1954) với bề dày lịch sử và bề dày văn hóa. Cũng tại nơi đây, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã dựng Nhà bia để ghi dấu sự kiện nơi làm việc của Tiểu Ban Nông vận Trung ương và Hội Nông dân cứu quốc Việt Nam (giai đoạn 1949-1952) có địa chỉ tại xóm Đồng Lá 3, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên".