Loại quả được xem là "thần dược" của làn da, đem làm nộm ăn vừa ngon vừa mát

Dưa chuột hay còn gọi là dưa leo là loại quả vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày.

Trong loại quả này có chứa đến 95% thành phần là nước, vì vậy đây là loại thức ăn cung cấp độ ẩm cho cơ thể cực kỳ hiệu quả, giúp làm mát và giải độc, đắp dưa chuột ngoài da còn hỗ trợ giữ ẩm và giúp da mịn màng.

Loại quả này cũng chứa nhiều vitamin C, rất tốt cho sức khỏe.

Nguồn vitamin C có trong một trái dưa leo có thể đáp ứng đủ 10% nhu cầu vitamin C của cơ thể mỗi ngày. Bên cạnh đó, vitamin C này cũng có tác dụng làm đẹp da.

Đây là nguyên nhân vì sao người ta không chỉ ăn mà còn dùng dưa chuột như một loại mặt nạ dưỡng da mỗi ngày.

Loại quả này có thể trở thành món ăn kèm hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác làm thành món nộm ngon tuyệt vời. Dân Việt giới thiệu cách làm món nộm dưa chuột thanh mát cho ngày hè nóng bức như sau:



Nguyên liệu:

- Dưa chuột: 1kg

- Cà rốt: 1 củ - Củ đậu 1 củ

- Xoài xanh: 1 qủa - Hành tây: 1 củ

- Tai lợn: 1-2 chiếc

- Vài cọng húng bạc hà Cách làm:

Tất cả sơ chế, gọt vỏ và rửa sạch. - Củ quả nạo sợi

- Hành tây thái mỏng

-Tai lợn sau khi làm sạch, luộc chín và để tủ mát thì thái thật mỏng Húng bạc hà thái nhỏ Trộn đều củ, quả, tai lợn và để ngăn mát tủ lạnh khoảng 20 phút trước khi ăn cho giòn.

*Pha chế nước sốt:

- 1 thìa canh mắm

- 1 thìa canh đường

- Mì chính (tuỳ khẩu vị)

- Chanh 1 quả

- Khuấy đều cho tan gia vị

- Tỏi 1,5 củ

- Ớt 1quả

- Băm nhỏ và cho vào khuấy đều cùng nước sốt

- Sau khoảng 20 phút thì lấy ra trộn đều nước sốt. Cho từ từ nước sốt, vừa trộn vừa nêm cho vừa miệng. Vậy là đã được món ngon cho ngày hè nóng bức rồi.

Chúc các bạn thành công khi chế biến loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Vân Thủy thực hiện