Hôm nay, Dân Việt mách bạn làm mực rim với loại quả xấu xấu, chua lè nhưng chế biến món ăn rất ngon này.

Me là loại quả phổ biến trong cuộc sống của chúng ta.

Theo các nghiên cứu, các chất dinh dưỡng có trong loại quả này rất phong phú. Hạt và quả me được cho là hỗ trợ dinh dưỡng ở những bệnh nhân có mức cholesterol trong máu cao.

Quả me từ lâu đã được coi là một loại thuốc nhuận tràng tự nhiên, nhờ hàm lượng chất xơ trong thực phẩm của nó. Ăn loại quả này như một loại trái cây hoặc như một loại gia vị có thể làm tăng hiệu quả của hệ thống tiêu hóa của bạn.

Một trong những hợp chất độc đáo được gọi là chất ức chế trypsin, được tìm thấy trong loại quả này, có thể giúp giảm cơn đói của bạn nên quả mẹ có tác dụng hỗ trợ giảm cân hiệu quả.

Ngoài ra, loại quả này còn tốt cho người tiểu đường, chống viêm, tăng cường khả năng miễn dịch...

Loại quả này cũng chế biến được nhiều món ăn

Quả me, lá me có thể mang nấu canh chua rất thơm ngon, có mùi vị đặc trưng riêng. Quả me chín có thể ăn sống, có thế chế thành quả me khô để ăn vặt, mứt mehoặc làm thành nước cốt me để pha nước uống, chế biến nhiều món ăn vặt cực đỉnh như cút lộn xào me, ốc xào me...

Mực rim me là một món đặc sản biển ngon độc lạ với vị chua cay dai dai đã khiến món mực rim me trở thành món ăn vặt và làm đồ nhậu cực kì hoàn hảo.

Thay vì mua thực phẩm chế biến sẵn, bạn hoàn toàn có thể tự làm món này tại nhà để gia đình nhâm nhi. Dân Việt giới thiệu công thức làm món mực rim me cực ngon như sau:



Nguyên liệu làm mực rim me:



- 100gr mực khô (lựa mực ít mặn, mực càng ngon thành phẩm càng ngon)

- Sốt me

- 40gr me khô

- 200ml nước lọc

- 15gr dầu ăn

- 15gr bơ

Nguyên liệu đầy đủ để làm món mực rim me

- 2gr bột ớt hàn hoặc bột ớt việt nam

- 2gr hạt nêm

- 9gr dầu hào

- 3gr satế

- 30gr đường cát vàng

- 30gr tỏi

- 2gr gừng

- 5gr vừng (không có bỏ qua)

- 1 quả ớt tươi

*Cách chọn mực khô ngon:

- Chọn mực khô có thân thẳng, mình dày này thì khi nướng ăn sẽ rất ngọt.

- Chọn mực khô ngon có đầu phải gắn liền và chắc vào thân mực, râu còn nhiều có màu trắng hồng, thẳng.

- Mùi mực không tanh, khi đụng vào không thấy ướt tay.

- Mực dày có lớp cám, màu hồng tươi. Mực kém chất lượng hay có đốm đỏ thâm ở thân, lưng, hai mặt có những nốt màu đỏ nhạt.

Cách làm mực rim me

- Mực nướng thơm, cho vào giấy báo dùng cối nặng đập dập xé xợi vừa ăn

- Me khô cho vào 200ml nước đun nóng tắt bếp lọc lẫy nước me

- Xay nhỏ tỏi ớt gừng đồng thời pha nước sốt như công thức

- Bắc chảo lên bếp, cho dầu ăn và bơ phi thơm tỏi gừng ớt

- Tiếp tục cho sốt me vào đun tan hỗn hợp

- Cho mực đã xé vào rim 5-10 phút mực ngấm sệt nhẹ tắt bếp rắc vừng

- Bảo quản bên ngoài 5 ngày, ngăn mát 1 tháng bảo quản hộp kín

Chúc các bạn thành công với mực rim với loại quả này!

*Món ăn và hình ảnh do Fb Cao Giang thực hiện