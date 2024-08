Loại rau dại xưa chả ai thèm, nay thành đặc sản, ăn nhiều thanh nhiệt, giải độc, cải thiện giấc ngủ

Mùa hè đang nóng bức, mưa nhiều, các loại rau dại tươi ngon cũng thi nhạu trỗi dậy, trong đó có rau tầm bóp.

Tầm bóp vốn là loại rau dại mọc ở các bãi đất hoang, sườn đồi, đồng cỏ, ven đường, ven ruộng, bụi rậm. Ngày xưa, ở quê tôi có rất nhiều nhưng chẳng thấy ai hái về ăn.

Chỉ có lũ "trẻ trâu" chúng tôi hái những quá tầm bóp nhánh để ăn. Vị hơi chua chua, ngòn ngọt nhưng nhiều hạt, ăn xong miệng đen xì.

Ngày nay, loài rau dại này được nhiều người ưa thích. Tại Việt Nam đã có nhiều vùng trồng loại rau này để bán. 1 cân rau tầm bóp có giá 50-60.000 đồng và chưa được bán phổ biến ở các chợ, muốn ăn cũng không dễ tìm.

Tầm bóp được yêu thích không chỉ vì chúng là rau sạch mà còn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, rất tốt cho cơ thể.

Loại rau này ngon và có giá trị dinh dưỡng cao.

Tầm bóp rất giàu vitamin C, giúp tăng cường khả năng giải độc của gan và cải thiện khả năng miễn dịch của cơ thể.

Loại rau này cũng có thể thanh nhiệt, giải nhiệt, giàu chất xơ. Ăn nó trong những ngày hè nóng nực có thể dưỡng ẩm cho ruột.

Lá non của tầm bóp cũng chứa nhiều chất có thể thúc đẩy quá trình tổng hợp melatonin của cơ thể và giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ. Do đó, bạn đừng bỏ lỡ loại rau tươi non này trong mùa hè. Tầm bóp luộc, nấu, canh, xào với thịt đều rất hấp dẫn.

Dưới đây là 2 cách chế biến rau tầm bóp đơn giản và thơm ngon, bạn có thể thử tại nhà.

Món ăn gợi ý: Canh trứng rau tầm bóp



Nguyên liệu: Rau tầm bóp, trứng gà, mỡ lợn.

Cách làm:

- Chọn những ngọn rau tầm bóp tươi và mềm, có màu xanh non. Lựa bỏ lá già hoặc những phần bị côn trùng cắn, lá héo úa để canh không bị ảnh hưởng mùi vị.

- Rửa sạch rau tầm bóp, để ráo nước.

- Cho nước vào nồi đun sôi, cho một ít mỡ lợn, cho rau tầm bóp vào và đun sôi.

- Nấu trên lửa lớn cho đến khi rau đổi màu và chín.

- Đổ nước trứng đã chuẩn bị vào.

- Đun sôi trên lửa lớn, thêm một chút muối vừa ăn, một ít nước cốt gà cho ngon ngọt, khuấy đều, đổ ra bát và thưởng thức.

Món ăn gợi ý: Canh rau tầm bóp, trứng bác thảo

Nguyên liệu: Rau tầm bóp, trứng bác thảo, kỷ tử, tỏi.

Cách làm:

- Chọn ngọn rau tầm bóp mềm và tươi.



- Rửa sạch rau, cho vào nồi chần rồi vớt ra, cho vào tô lớn.

- Trứng bác thảo bóc vỏ, rửa sạch và cắt thành từng miếng nhỏ. Tỏi bóc vỏ, rửa sạch, cắt lát.

- Đun nóng dầu trong chảo, cho tỏi vào xào thơm, cho trứng bác thảo vào xào cho thơm.

- Cho nước sôi vào nồi trứng rồi đun trên lửa lớn để có nước súp có màu trắng sữa, thơm ngon. Thêm chút muối cho vừa miệng.

- Đổ súp đã nấu chín vào rau tầm bóp đã chần chín, bày thêm 1 số quả kỷ tử để trang trí cho đẹp.

- Mang ra thưởng thức.

Đây là 2 phiên bản chế biến rau tầm bóp tại nhà. Rau chế biến theo cách này rất thơm ngọt, nước canh rất tươi và ngọt, lưu trong miệng dư vị thơm ngọt, thanh mát, cho cảm giác sảng khoái trong mùa hè nóng nực.



Lưu ý khi chế biến loại rau này:

1. Chọn rau tầm bóp tươi, mềm, nên loại bỏ những phần sâu, già để tránh ảnh hưởng đến mùi vị.

2. Không nấu rau tầm bóp quá lâu để không ảnh hưởng đến mùi vị. Chỉ cần nấu trên lửa lớn cho đến khi rau mềm là được.

3. Bạn có thể thêm một ít trứng bác thảo và thịt băm vào canh rau tầm bóp để canh thơm ngọt hơn.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này nhé!



(Theo Toutiao)