Loạt dự án tại Mai Châu, Hoà Bình chậm tiến độ, không có giấy phép xây dựng

Loạt dự án không xuất trình được giấy phép xây dựng, xây dựng không đúng cấp phép ở Hòa Bình

Thanh tra tỉnh Hòa Bình vừa có thông báo Kết luận thanh tra số 27 ngày 11/5/2023 về việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, tài chính, xây dựng để thực hiện các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất đối với các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Mai Châu, giai đoạn 2011 - 2021.

Theo đó, Thanh tra tỉnh Hòa Bình đã chỉ ra một loạt dự án dự án không xuất trình được giấy phép xây dựng, xây dựng không đúng theo giấy phép xây dựng.

Theo kết luận thanh tra, Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu (chủ đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecologdge) không cung cấp được văn bản quy hoạch, giấy phép xây dựng. Ảnh: Facebook Mai Chau Ecolodge.

Cụ thể: Dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Mai Châu Ecologdge do Công ty TNHH Du lịch nghỉ dưỡng sinh thái Mai Châu thực hiện. Đơn vị không cung cấp được văn bản quy hoạch, giấy phép xây dựng: Xây dựng 19 căn nhà nghỉ tổng diện tích xây dựng 2.940m2; Nhà lễ tân, nhà hàng diện tích xây dựng 225m2; Nhà hội thảo, nhà ở nhân viên diện tích xây dựng 93,lm2; Nhà ở của hướng dẫn viên diện tích xây dựng 100m2; Bể bơi diện tích 249,9m2; Sân, vườn nội bộ.

Dự án Nhà máy sản xuất tre ép tấm do Công ty cổ phần BWG Mai Châu thực hiện. Đơn vị không cung cấp được văn bản thẩm định thiết kế xây dựng hoặc giấy phép xây dựng của các công trình xây dựng trên đất của dự án.

Dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Hợp Thủy do Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hợp Thủy hoàn thành việc đầu tư xây dựng và đưa dự án vào hoạt động. Tuy nhiên, đơn vị này xây dựng công trình không đúng theo giấy phép xây dựng và quy hoạch tổng thể mặt bằng xây dựng.

Công ty TNHH AVANA Mai Châu thi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu chưa đúng với Giấy phép xây dựng. Ảnh: I.T.

Công ty TNHH AVANA Mai Châu đưa dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu đi vào hoạt động, các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 1 của dự án đã đầu tư xây dựng xong. Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị thi công chưa đúng với Giấy phép xây dựng số 64/GPXD-SXD ngày 18/6/2018 của Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình cấp cho Công ty TNHH AVANA Mai Châu được phép xây dựng các hạng mục công trình thuộc dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng AVANA Mai Châu tại xã Piềng Vế, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Công ty TNHH Một thành viên Ngọc Bách thực hiện dự án Trung tâm Hội nghị Ngọc Bách: UBND huyện Mai Châu cấp giấy phép xây dựng cho dự án Trung tâm Hội nghị Ngọc Bách không đúng thẩm quyền theo quy định tại Điều 8, Quyết định số 20/2020/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 về ban hành quy định quản lý cấp phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Công ty TNHH MTV thương mại Mai Châu đang thực hiện dự án Tổ hợp thương mại dịch vụ Mai Châu tại tiểu khu 2, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu: Nhà đầu tư đang thực hiện san lấp mặt bằng trên diện tích đất dự án, đã đổ sàn bê tông trên mặt Suối Văn khi chưa được cấp phép xây dựng.

Công ty Cổ phần du lịch nông nghiệp Thung Khe thực hiện dự án Trồng và sơ chế dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa, xã Thung Khe, huyện Mai Châu: Nhà đầu tư đang sử dụng 01 căn nhà ở công nhân cấp 4 diện tích khoảng 30m2, tường xây gạch, nền lát đá hoa, mái lợp tôn chưa được cấp giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

9 dự án chậm tiến độ

Trong kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Hòa Bình cũng đã chỉ ra 9 dự án chậm tiến độ theo quyết định chủ trương đầu tư bao gồm: Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng văn hóa Mai Châu do Công ty Cổ phần phát triển địa ốc An Lạc làm chủ đầu tư, chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư (từ tháng 10/2022 hoàn thành dự án đưa vào hoạt động). Nguyên nhân do vướng thủ tục thuê đất.

Dự án trung tâm hội nghị Ngọc Bách do Công ty TNHH MTV Ngọc Bách làm chủ đầu tư chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư (từ tháng 7/2022 hoàn thành dự án đưa vào hoạt động).

Dự án Tổ hợp Thương mại và Dịch vụ Mai Châu do Công ty TNHH MTV Thương mại Mai Châu làm chủ đầu tư chậm tiến độ 18 tháng theo quyết định chủ trương đầu tư.

Dự án Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 128 Mai Châu do Chi nhánh Xăng dầu Hòa Bình thực hiện chậm tiến độ 3 năm.

Dự án Khu du lịch sinh thái Ba Khan do Công ty TNHH sinh thái Ba Khan làm chủ đầu tư chậm tiến độ 2 năm.

Dự án Khu du lịch sinh thái Mỏ Ấm do Công ty Cổ phần Diệp Trân II thực hiện chậm tiến độ 7 tháng.

Dự án Trạm dừng nghỉ Mai Châu Home do Công ty Cổ phần tập đoàn du lịch Hải Đăng thực hiện chậm tiến độ 6 tháng theo quyết định chủ trương đầu tư

Dự án trồng và sơ chế dược liệu sạch theo hướng sản xuất hàng hóa do Công ty Cổ phần du lịch nông nghiệp Thung Khe thực hiện chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư.

Dự án Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch do Công ty Cổ phần phát triển nông nghiệp Quốc tế Hòa Bình thực hiện chậm tiến độ theo chủ trương đầu tư (từ tháng 7/2022 hoàn thành dự án đưa vào hoạt động).

Từ những tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ, Thanh tra tỉnh Hoà Bình đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, đôn đốc 9 dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư thực hiện chậm tiến độ và các dự án đang thực hiện nhưng chậm tiến độ.

Có văn bản yêu cầu các nhà đầu tư khẩn trương triển khai, thực hiện dự án theo tiến độ hoặc quyết định chủ trương đầu tư. Nếu nhà đầu tư các dự án không thực hiện, đề nghị UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu đề xuất thu hồi dự án theo quy định.

Chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục Thuế tỉnh và UBND huyện Mai Châu kiểm tra, rà soát, hướng dẫn, phối hợp các nhà đầu tư sớm khắc phục các tồn tại, hạn chế được chỉ ra qua thanh tra; đồng thời, xử lý các dự án có vi phạm theo quy định của pháp luật.

Kết luận thanh tra đề nghị kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan đến những tồn tại, hạn chế của các dự án trên đối với Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Kế hoạch và Đầu tư; UBND huyện Mai Châu.