Ớt được cho là có lợi cho tim mạch, giúp giảm đau nửa đầu và hỗ trợ giảm cân. Ảnh: Unsplash

Theo Pepperhead, dưới đây là 9 lợi ích của ớt, giúp bạn sống khỏe mỗi ngày.

Lợi ích của ớt: Có lợi cho sức khoẻ tim mạch

Ớt mang lại lợi ích là hỗ trợ hệ thống tuần hoàn và ngăn ngừa bệnh tim bằng cách giảm cholesterol trong máu và giảm lắng đọng lipid. Ớt cũng làm giãn nở các mạch máu để hỗ trợ lưu lượng máu.

Ớt giúp giảm đau nửa đầu

Cơn đau đầu chỉ biến mất khi não tập trung vào vết thương mới. Lúc này tiêu thụ ớt được cho là mang lại lợi ích giúp cảm giác đau nửa đầu giảm bớt.

Ớt giúp giảm đau khớp

Do đặc tính giảm đau mạnh mẽ của chất capsaicin có trong ớt, chất này hoạt động như một loại thuốc giảm đau. Chất capsaicin còn được sử dụng hiệu quả cho bệnh zona, bệnh thần kinh và các loại đau khác.

Lợi ích của ớt: Ớt cải thiện sự trao đổi chất /Thúc đẩy giảm cân

Ớt cay làm tăng tỷ lệ trao đổi chất bằng cách tạo ra các quá trình sinh nhiệt trong cơ thể và tạo ra nhiệt.

Quá trình sinh nhiệt sử dụng năng lượng, làm giãn nở lỗ chân lông, do đó có thể đốt cháy năng lượng.

Ngoài ra, nếu ớt cay được tiêu thụ vào bữa sáng, cảm giác thèm ăn sẽ bị kìm hãm vào thời gian còn lại trong ngày, giúp giảm cân hiệu quả.

Nó thậm chí có thể thay đổi protein trong cơ thể bạn để chống lại sự tích tụ chất béo.

Capsaicin cũng đã được nghiên cứu như một phương pháp toàn diện để giảm cân. Nó sẽ phá hủy một cách có chọn lọc các sợi thần kinh gửi thông điệp từ dạ dày đến não. Vì thế lợi ích của ớt giúp giảm cân hiệu quả, chị em phụ nữ có thể áp dụng để có dáng đẹp.

Ớt làm dịu bớt tổn thương da do bệnh vảy nến

Bệnh vảy nến làm ngứa ngoài da dẫn đến xuất hiện những mảng da xấu xí. Chất apsaicin có trong ớt sẽ làm dịu các tổn thương da do bệnh vảy nến mang lại.

Ớt giúp giảm nguy cơ ung thư

Vì chất capsaicin có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm, hoặt động như một chất chống ung thư. Nó làm giảm sự phát triển của các tế bào ung thư tuyến tiền liệt …

Nghiên cứu cũng cho thấy tiêu thụ một lượng lớn ớt có tác dụng chống lại ung thư vú, tuyến tụy và bàng quang.

Ớt giúp chống lại bệnh cúm, cảm lạnh và nhiễm nấm

Ớt cay có chứa nhiều beta carotene và chất chống oxy hóa hỗ trợ hệ thống miễn dịch và sẽ giúp chống lại cảm lạnh và cúm.

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thuốc xịt mũi có chứa capsaicin làm giảm nghẹt mũi. Nhiệt độ cơ thể tăng lên do ăn ớt cay sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch hoạt động để chống lại norovirus (cảm lạnh), virus cúm.

Ớt hỗ trợ ngăn chặn hơi thở có mùi hôi

Ăn bột ớt đóng vai trò như một chất khử trùng cho không khí bạn thở ra bằng cách cải thiện mùi hơi thở của bạn.

Ớt ngăn ngừa dị ứng

Do lợi ích chống viêm của capsaicin, ớt cay có thể giúp ngăn ngừa dị ứng và các triệu chứng do dị ứng, đặc biệt là di ứng do phấn hoa.