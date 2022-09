Theo Healthifyme, dưới đây là 9 lợi ích sức khỏe bạn có thể nhận được từ việc tiêu thụ thanh long, giúp bạn sống khoẻ mỗi ngày.

Hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm cân, hãy thêm thanh long vào chế độ ăn uống.

Mặc dù không có siêu thực phẩm nào nhanh chóng biến chất béo nhanh ra khỏi cơ thể và mang lại cho bạn vẻ ngoài thon gọn, nhưng thanh long lại chứa ít calo và đường, bạn có thể ăn như một bữa ăn nhẹ giữa các bữa ăn để kiểm soát việc ăn uống vô độ.

Thanh long là loại quả dễ mua, giá thành không quá đắt mà mang lại nhiều lợi ích cho sức khoẻ. Ảnh: Unsplash

Thanh long sẽ khiến bạn cảm thấy no lâu hơn, ngăn chặn cảm giác thèm ăn nhiều hơn. Loại trái cây này cũng chứa nhiều chất xơ giúp tăng cường trao đổi chất và có lợi cho nỗ lực giảm cân.

Giúp tránh thiếu máu khi mang thai

Có mối liên hệ giữa thiếu máu khi mang thai và đẻ non, tử vong ở trẻ sơ sinh, trẻ sơ sinh nhẹ cân và sẩy thai. Phụ nữ dễ bị thiếu máu khi mang thai, nguyên nhân là do thiếu sắt.

Một phương pháp điều trị phổ biến của bệnh thiếu máu là uống các viên sắt do các bác sĩ gợi ý và tư vấn. Tuy nhiên, viên sắt có thể gây ra các tác dụng phụ nghiêm trọng như ợ chua, táo bón...

Thay thế các chất bổ sung sắt bằng thanh long là một lựa chọn lành mạnh vì đây cũng là một nguồn giàu Vitamin C (9% RDI) để hấp thu sắt tốt hơn.

Trong một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Điều dưỡng Belitung, người ta nói rằng thanh long làm tăng lượng hồng cầu và huyết sắc tố ở một phụ nữ mang thai.

Vì thanh long rất giàu chất sắt, các nhà nghiên cứu tin rằng nước ép thanh long sống là một phương pháp điều trị thay thế cho bệnh thiếu máu khi mang thai.

Ngăn ngừa viêm nhiễm

Nếu bạn đang bị đau mãn tính do viêm khớp, các bác sĩ khuyên bạn nên ăn thanh long. Các nghiên cứu chỉ ra rằng thanh long có đặc tính chống viêm có thể làm giảm cơn đau dữ dội ở khớp và cơ.

Các chất chống oxy hóa có trong thanh long hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do và giảm viêm. Những người bị viêm khớp dạng thấp được các bác sĩ khuyên nên bổ sung thanh long trong chế độ ăn hàng ngày.

Theo các chuyên gia y tế, thanh long hoạt động như một loại thuốc giảm đau tự nhiên đối với các triệu chứng đau mãn tính. Ngay cả khi nó không loại bỏ hoàn toàn cơn đau, nó làm giảm mức độ nghiêm trọng của chứng viêm, cho phép bạn tận hưởng cuộc sống chất lượng hơn.

Cải thiện sức khỏe làn da - là một trong những lợi ích nhận được khi ăn thanh long

Thanh long tạo nên nên điều kỳ diệu cho làn da. Nó có lượng vitamin C dồi dào, vô cùng quan trọng đối với sức khỏe làn da. Vitamin C có trong thanh long giúp giảm cháy nắng và ngăn ngừa nhiễm trùng vùng bị nám.

Ăn thanh long giúp giảm mụn trứng cá, điều trị da khô, giảm nếp nhăn và loại bỏ các đốm đồi mồi. Thanh long cũng có các chất dinh dưỡng khác như Vitamin B3 giúp điều trị cháy nắng và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Các đặc tính chống oxy hóa của thanh long giúp loại bỏ bụi bẩn trên da và làm sạch lỗ chân lông, cho phép làn da của bạn thở và tươi sáng. Các vitamin và khoáng chất trong thanh long có thể giúp hồi phục các tế bào da bị tổn thương, từ đó mang lại vẻ ngoài trẻ trung hơn.

Giúp giảm lượng đường trong máu

Có thể ăn trực tiếp thanh long, làm salad hoặc sinh tố để làm phong phú thực đơn. Ảnh: Unsplash

Các bác sĩ khuyên những người mắc bệnh tiểu đường loại 2 nên thêm thanh long trong chế độ ăn uống vì nó giúp họ bình thường hóa lượng đường trong máu, giúp no lâu hơn và giảm cân.

Do đó, thanh long có thể duy trì một lối sống lành mạnh tổng thể, giảm nguy cơ mắc một số bệnh mãn tính.

Thanh long có đặc tính ngăn ngừa ung thư

Thanh long rất giàu vitamin C, hoạt động như một chất chống oxy hóa tuyệt vời. Khả năng tăng cường miễn dịch của vitamin C giúp ngăn ngừa ung thư. Lycopene, một chất chống oxy hóa có trong thanh long, giúp giảm các gốc tự do gây ung thư trong cơ thể.

Theo một số nghiên cứu, chiết xuất thanh long đóng một vai trò quan trọng trong việc điều trị và ngăn ngừa ung thư vú. Các hợp chất hoạt tính sinh học có trong thanh long làm thay đổi các quá trình gây ung thư, cụ thể bao gồm chuyển hóa ung thư.

Hỗ trợ tiêu hóa

Thanh long thúc đẩy sức khỏe đường ruột, đường tiêu hóa khỏe mạnh. Thanh long có hàm lượng chất xơ cao giúp kích thích tiêu hóa hợp lý và lành mạnh.

Mỗi trăm gam thanh long chứa khoảng 2,5 gam chất xơ, chiếm 11% giá trị hàng ngày (DV). Vì thế, ăn thanh long giúp ngăn ngừa táo bón và các bệnh tiêu hóa khác.

Hỗ trợ hệ thống miễn dịch

Theo nghiên cứu gần đây, thanh long được biết đến với đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, bảo vệ hệ thống miễn dịch khỏi nhiều loại bệnh tật, bao gồm nhiễm trùng, cúm và cảm lạnh thông thường.

Các đặc tính kháng khuẩn có trong thanh long giúp hỗ trợ các tế bào bạch cầu và giúp chống lại nhiễm trùng và các mầm bệnh khác.

Thanh long chứa lượng vitamin C dồi dào giúp tăng cường hệ miễn dịch, tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể chống lại vi khuẩn, vi trùng và các gốc tự do.

Tốt cho sức khoẻ tim mạch

Một trong những lý do lớn nhất khiến thanh long được nhiều người ưa chuộng là nó giúp cải thiện sức khỏe tim mạch ở người. Điều này có nghĩa là ăn thanh long có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ và đau tim.

Hạt của loại quả này cung cấp cho cơ thể các axit béo omega-3 và omega-6 cần thiết cho sức khỏe tim mạch. Nó giữ cho các động mạch sạch sẽ, cho phép máu lưu thông đến tim đúng cách.