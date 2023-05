Long An: 5 đối tượng làm trùm trường gà bị khởi tố

Sáng 20/5, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An vừa tống đạt quyết định khởi tố 5 bị can Huỳnh Văn Sơn (43 tuổi), xã Thạnh Phú), Lê Tấn Tài (41 tuổi), Mai Thanh Phú (49 tuổi), Lê Tấn Kiệt (38 tuổi) và Nguyễn Văn Biển (38 tuổi), cùng ngụ ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa để điều tra làm rõ về tội "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Đối tượng Mai Thanh Phú (49 tuổi, ngụ ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) bị khởi tố tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 12 giờ ngày 16/5, Cảnh sát hình sự huyện Thạnh Hóa đã ập vào khu đất trống thuộc ấp Cả Sáu, xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa bắt quả tang 16 đối tượng đang đá gà thắng thua với số tiền lớn.

Công an huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An xóa sổ trường gà trong vùng sâu xã Thạnh Phước, bắt 16 đối tượng tham gia. Ảnh; Thiên Long

Tại hiện trường, lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ 3 con gà, 8 cặp cựa sắt, 2 cân, 31.734.000 đồng cùng một số dụng cụ hành nghề đánh bạc.

Khi đưa các đối tượng về công an làm việc, nhóm khai nhận một số "đàn anh" trực tiếp điều hành trường gà để thu tiền hoa hồng từng trận, ngoài ra còn bắt độ chung chi tiền thắng hoặc thua.

Xác định 5 đối tượng Sơn, Tài, Phú, Kiệt và Biển là con bạc chuyên nghiệp, công an khởi tố tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.