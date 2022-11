Sáng 20/11, Công an huyện Bến Lức cho biết, lực lượng cảnh sát hình sự huyện phối hợp Công an xã Bình Đức triệt xóa tụ điểm đá gà ăn thua với số tiền lớn, các con bạc thuộc dạng thường xuyên tụ tập chới và thay đổi địa điểm liên tục. Hiện công an đang phân loại để xử lý.

Công an huyện Bến Lức vừa phá tụ điểm đá gà trong vườn chanh ở Long An, bắt giữ 12 đối tượng. Ảnh: Thiên Long

Cụ thể, khoảng 10h40 ngày 19/11, phát hiện nhiều thanh niên chạy xe máy từ đường tỉnh 816 đi về hướng quốc lộ N2. Khi đến đoạn ấp Kênh Ngay thuộc xã Bình Đức rẽ vào chạy sâu vào khu vườn chanh của người dân địa phương.

Xác định trong khu vực này có ngôi nhà hoang và bãi đất trống có khả năng đối tượng sẽ tổ chức cờ bạc, trinh sát hình sự huyện Bến Lức phối hợp với Công an xã Bình Đức lần theo con đường nhỏ ven con kênh ấp vào bắt quả tang 12 đối tượng đang tham gia đá gà ăn tiền

Tại hiện trường, Công an lập biên bản thu giữ 4 con gà, 2 cặp cựa sắt, 4 cuộn băng keo, 1 cân đồng hồ, 16 xe máy, 12 điện thoại di động và hơn 87 triệu đồng.

Công an huyện đang tạm giữ các đối tượng, điều tra, xác minh làm rõ, xử lý về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc, trong số này có đối tượng đã bị xử lý hành chính về hành vi trên