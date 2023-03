Long An: Cảnh sát xuất hiện ở Tịnh thất Bồng Lai liên tục nhiều giờ

Chiều 14/3, thông tin từ công an huyện Đức Hòa (Long An) cho biết, lực lượng chức năng của huyện phối hợp Công an tỉnh Long An tiếp tục làm việc với một số cá nhân sinh sống tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An (nơi tự xưng Tịnh thất Bồng Lai), liên quan đến dơn thư tố cáo có hành vi vi phạm pháp luật.

Nơi được xem là Tịnh thất Bồng Lai tọa lạc tại số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 8 giờ cùng ngày, dân địa phương nhìn thấy nhiều cảnh sát mặc sắc phục xuất hiện bên ngoài khu vực đường dẫn vào Tịnh thất Bồng Lai, sau đó 2 xe biển số xanh chạy thẳng đến cổng và vào bên trong.

Một số người hiếu kỳ tới gần để xem, nhưng bị công an bảo vệ ở đây mời ra với lý do đảm bảo an ninh trật tự cho lực lượng thi hành công vụ. "Do cổng đóng kín, tường rào cao nên không thể biết được điều gì xảy ra, công an họ làm việc lấy lời khai số người sinh sống ở đây hay kiểm tra gì đó thì chưa rõ", ông Nguyễn Thành Sum (46 tuổi, ngụ ấp Lập Thành) nói.

Hơn 11 giờ, một xe 16 chỗ biển số xanh chở nhiều phụ nữ rời khỏi Tịnh thất Bồng Lai về hướng trụ sở Công an huyện Đức Hòa.

Hai xe chuyên dụng của công an tỉnh xuất hiện tại địa chỉ 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An. Ảnh: Thiên Long

Khoảng 14 giờ, chiếc xe 16 chỗ biển số xanh quay lại Tịnh thất Bồng Lai, tiếp tục vào bên trong. Đến 16 giờ 30, lực lượng cảnh sát vẫn còn ở vị trí bảo vệ, đồng thời 2 phương tiện chưa rời khỏi cổng.

"Chúng tôi phối hợp làm việc một số cá nhân liên quan để làm rõ một số vấn đề đang thụ lý điều tra", một cảnh sát xác nhận.

Diễn biến khác, ngày 14/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Long An đã có giấy triệu tập 2 luật sư Đào Kim Lân và Đặng Đình Mạnh liên quan đến tin báo về tội phạm từ Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05 - Bộ Công an). Cả 2 đều thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.

Theo A05 Bộ công an, 2 luật sư này có dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật được thực hiện trên không gian mạng, cụ thể là kênh YouTube "Nhật ký luật sư". Hiện tại, kênh này không còn xuất hiện trên nền tảng YouTube.

Đây là 2 trong 5 luật sư tham gia bào chữa cho các 6 bị cáo trong vụ án "Lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân" xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai đã đưa ra xét xử trình tự phúc thẩm trước đó.