Liên quan đến kết quả giám định ADN 28 thành viên tại Tịnh thất Bồng Lai, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN, nhưng không công khai, ông Lê Tùng Vân nhất quyết đóng cửa không nhận kết quả giám định. Ảnh: V.P

Ngày 28/10, nguồn tin Dân Việt xác nhận: Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an (C09) đã có kết luận giám định ADN đối với 28 người ngụ tại Tịnh thất Bồng Lai (nhà của bị cáo Cao Thị Cúc, số 191A, ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) theo quyết định trưng cầu giám định của Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An.

Trước đó, ông Lê Tùng Vân cùng 5 bị cáo còn lại trong vụ án kháng cáo, phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ Tịnh thất Bồng Lai dự kiến diễn ra vào ngày 2/11. Ảnh: V.P

Kết quả này đã được tống đạt đến cho 28 người bị trưng cầu giám định theo quy định pháp luật, trong đó có 6 người đã bị TAND huyện Đức Hòa tuyên phạm tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân”. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân đã đóng cửa Tịnh thất Bồng Lai, không hợp tác với cơ quan chức năng.

Nguồn tin của Dân Việt cũng cho biết: Kết quả giám định ADN cụ thể của C09, Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Long An không công bố công khai trên các phương tiện thông đại chúng là thể hiện tính ưu việt, nhân đạo, tôn trọng quyền con người nói chung và quyền trẻ em nói riêng của pháp luật Việt Nam.

Kết quả giám định ADN của C09, Bộ Công an là một căn cứ rất quan trọng để ngành chức năng tỉnh Long An tiến hành các giai đoạn tố tụng tiếp theo trong quá trình xử lý tin báo tố giác tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản và loạn luân đối với nhóm người tại Tịnh thất Bồng Lai do bị cáo Lê Tùng Vân cầm đầu.

Theo nguồn tin của phóng viên Dân Việt, Cơ quan tố tụng tỉnh Long An đã mời đại diện chính quyền xã Hòa Khánh Tây đến phát loa vận động sự hợp tác của ông Lê Tùng Vân nhưng không thuyết phục được. Cơ quan chức năng phải lập biên biên bản về vụ việc theo quy định pháp luật.