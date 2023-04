Long An: Khởi công đường tỉnh 830E dài 9,3km với vốn đầu tư 3.707 tỷ đồng

"Mặc dù tỉnh Long An gặp nhiều khó khăn về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), nhưng với quyết tâm cao, cùng sự đồng tình ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp, dự án được khởi công đúng kế hoạch. Đây là động lực phát triển của tỉnh Long An trong những năm về sau", ông Nguyễn Văn Được, Bí thư tỉnh ủy Long An phát biểu trong lễ khởi công sáng 21/4 tại dự án đường tỉnh (ĐT) 830E huyện Bến Lức.

Lễ khởi công đường tỉnh 830E dài 9,3km kết nối qua các khu công nghiệp 3 huyện của tỉnh Long An. Ảnh: Thiên Long

Theo UBND tỉnh, dự án có chiều dài hơn 9,3km, điểm đầu tại nút giao cao tốc TP.HCM - Trung Lương thuộc địa phận xã An Thạnh, huyện Bến Lức, điểm cuối tại nút giao với đường tỉnh 830 thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước (Long An).

Tổng mức đầu tư hơn 3.707 tỷ đồng (trong đó vốn đầu tư xây dựng 1.213 tỷ, vốn GPMB 2.494 tỷ đồng). Dự án do Sở GTVT làm chủ đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác, dự kiến hoàn thành vào năm 2025.

Bí thư tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được phát biểu trong lễ khởi công. Ảnh: Thiên Long

Giai đoạn 1 đầu tư 2 đường song hành, mỗi đường gồm 2 làn xe hỗn hợp rộng 7m và 1 làn xe thô sơ rộng 2,5m; phần đường nối ra ĐT 830E có quy mô hoàn chỉnh 6 làn xe, nền đường rộng 30m.

Giai đoạn hoàn chỉnh thành đường cao tốc 8 làn xe, 2 làn dừng khẩn cấp; phần đường sông hành 4 làn xe hỗn hợp (mỗi bên 2 làn).

Phương tiện cơ giới phục vụ thi công tuyến đường 830E tại huyện Bến Lức. Ảnh: Thiên Long

Dự án ĐT 830E là dự án thứ 2 được khởi công xây dựng trong năm 2023, sau dự án ĐT 823D tại huyện Đức Hòa), đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.





Công trình này có ý nghĩa to lớn, hòa vào mạng lưới đường bộ quốc gia, cụ thể kết nối đường Vành đai 4 TP.HCM vào các khu, cụm công nghiệp từ huyện Đức Hòa, Bến Lức, Cần Đước, Cần Giuộc đến Cảng quốc tế Long An và Cảng Hiệp Phước (TP.HCM) thông qua tuyến ĐT 830E đã được đầu tư hoàn thành.