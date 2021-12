Long An: Phát triển sản phẩm OCOP gắn với xây dựng nông thôn mới

Đến nay, Long An có 26 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Trong đó, 18 sản phẩm đạt 4 sao, 8 sản phẩm đạt 3 sao. Đặc biệt, tỉnh đang trình Trung ương công nhận 4 sản phẩm đạt hạng 5 sao.

Ông Lê Văn Giấy, Giám đốc HTX Rau an toàn Mười Hai (xã Long Khê, Cần Đước, Long An) đang thu hoạch rau an toàn, một sản phẩm OCOP của tỉnh. Ảnh: Trần Đáng.

Xây dựng sản phẩm OCOP, nâng cao thu nhập

HTX Rau an toàn Mười Hai (xã Long Khê, Cần Đước) là một trong những đơn vị đi đầu trong triển khai chương trình OCOP với sản phẩm rau an toàn. Với mong muốn phát triển cây rau của địa phương và mang đến cho khách hàng những sản phẩm rau chất lượng, an toàn cho bữa ăn hàng ngày, HTX Rau an toàn Mười Hai không ngừng ứng dụng những tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất. Không chỉ thu mua rau cho các thành viên HTX, HTX còn hỗ trợ tiêu thụ rau an toàn lâu dài, cho nông dân địa phương để tăng cường sản xuất, nâng cao thu nhập.

Phó Chủ tịch UBND xã Long Khê Nguyễn Thị Nhỉ cho biết, việc sản phẩm rau an toàn của HTX Rau an toàn Mười Hai được lựa chọn để phát triển và công nhận OCOP góp phần xây dựng thương hiệu và thúc đẩy phát triển vùng rau của địa phương. Đồng thời, đây cũng là sức bật góp phần giúp địa phương về đích xã NTM trong năm 2021.

Theo Giám đốc Công ty TNHHMTV Vườn Nhà Mình Phạm Ngọc Anh Tuấn, hiện trung bình mỗi tháng, công ty sản xuất khoảng 500kg bột chùm ngây. Công ty đã tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương với mức thu nhập 6-7 triệu đồng/người/tháng. Nhằm đáp ứng nhu cầu của thị trường, anh Tuấn đang vận động người dân địa phương mở rộng quy mô sản xuất cây chùm ngây tạo thành vùng nguyên liệu cung cấp cho công ty.

Đến nay, các sản phẩm mang thương hiệu Vườn Nhà Mình đã và đang từng bước đứng vững trên thị trường, có mặt ở hầu hết siêu thị tại các thành phố lớn trong nước.Anh Tuấn cho biết, bên cạnh các sản phẩm, như: Trà chùm ngây, dầu chùm ngây hay bột chùm ngây, công ty còn phối hợp một số đơn vị chế biến lương thực, thực phẩm để tạo ra các sản phẩm mới như cháo chùm ngây, mì ăn liền chùm ngây,... nhằm đa dạng hóa các sản phẩm. Hiện, công ty hoàn tất các thủ tục để xét công nhận OCOP cho các sản phẩm.

Tỉnh Long An đã xây dựng được sản phẩm OCOP mật ong 3 sao. Ảnh: Trần Đáng.

Tại vùng Đồng Tháp Mười, tận dụng những cánh đồng tràm bạt ngàn ở đây, anh Bùi Minh Quang (thị trấn Thạnh Hóa, Thạnh Hóa) nuôi ong lấy mật. Sản phẩm ong mật tràm của anh Quang vừa được tỉnh Long An công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao.Theo anh Quang, hiện anh đang nuôi hơn 1.000 thùng ong. Mỗi tháng với 2 lần quay mật, anh Quang thu được 2 tấn mật ong.

"Đây là sản phẩm đặc sản của địa phương, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Mật ong có hương vị hoa tràm đặc trưng, màu vàng nhạt và độ ngọt vừa phải…", anh Quang thổ lộ.

Trưởng Phòng NNPTNT huyện Thạnh Hóa Nguyễn Kinh Kha cho biết, trại ong của anh Quang là cơ sở nuôi ong lấy mật quy mô và bài bản nhất huyện. Mật ong cho chất lượng rất tốt, được nhiều người ưa chuộng.Không những thế, trại ong này đang giúp nhiều lao động địa có việc làm ổn định, thu nhập tốt.

Phát triển sản phẩm ocop giải pháp hiệu quả xây dựng NTM

Tỉnh Long An triển khai Chương trình OCOP từ năm 2018. Đây là chương trình hiệu quả, thiết thực đối với người dân, góp phần đưa những sản phẩm đặc trưng, có tiềm năng, thế mạnh của tỉnh đến với thị trường tiêu thụ trong và ngoài tỉnh. Mục tiêu của chương trình là phát triển nội lực và gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương. Việc này rất quan trọng với Long An khi ngành công nghiệp, dịch vụ, thương mại của tỉnh còn đang trong giai đoạn phát triển, thị trường tiêu thụ nhỏ, nhiều sản phẩm có chất lượng tốt nhưng chưa được nhiều người biết đến nên đầu ra chưa bảo đảm, giá trị sản phẩm không cao. Đặc biệt, Chương trình OCOP là cốt lõi trong Chương trình xây dựng NTM tỉnh đang thực hiện.

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh Long An nhận định, Chương trình OCOP là giải pháp hiệu quả để phát triển nhóm sản phẩm cấp xã, huyện, thị và thành phố. Đồng thời, đưa phong trào xâu dựng NTM từng bước đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững.

Nuôi ong làm sản phẩm OCOP ở Đồng Tháp Mười. Ảnh: Trần Đáng

Sở NNPTNT tỉnh Long An cho biết, năm 2021, Sở đã phối hợp Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng NTM tỉnh tổ chức thẩm định, đánh giá, phân hạng nhiều sản phẩm OCOP theo các tiêu chí: Sản phẩm và sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, chất lượng sản phẩm,... Sau khi đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, tỉnh sẽ xây dựng các chương trình, kế hoạch để quảng bá, giới thiệu rộng rãi trên địa bàn cả nước, góp phần nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP của địa phương.