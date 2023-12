Long An thông xe đường vành đai 3.100 tỷ đồng nối cao tốc TP.HCM - Trung Lương

Trưa 23/12, UBND tỉnh Long An chính thức thông xe tuyến đường tránh TP. Tân An tại điểm mố A, cầu Rạch Chanh, xã Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa.

Đường Vành đai TP.Tân An tổng chiều dài hơn 23 cây số, mặt đường rộng 33m thiết kế đến 6 làn xe, xây mới 5 cầu nối liền huyện Thủ Thừa và TP.Tân An. Điểm đầu tiếp giáp ngã tư Mỹ Phú, huyện Thủ Thừa, điểm cuối tại nút giao quốc lộ 1 đường DT 833, TP.Tân An. Tổng mức đầu tư hơn 3.100 tỷ đồng.

Cây cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Tây đường vành dai TP. Tân An, Long An. Ảnh: Thiên Long

Đường vành đai này có vai trò nối giao thông từ cao tốc TP.HCM - Trung Lương đi quốc lộ 62, quốc lộ 1, chạy dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm TP.HCM. Tuyến đường góp phần làm giảm lưu lượng phương tiện cho quốc lộ 1 và tuyến tránh quốc lộ 1 đi qua TP.Tân An. Đây là trục giao thông tiếp nối TP.Tân An với các huyện: Châu Thành, Tân Trụ, Thủ Thừa của Long An.

Tại lễ thông xe, nhiều tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, vì có thành tích tiêu biểu đóng góp xây dựng công trình trọng điểm.