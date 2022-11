Thực hiện Kế hoạch số 536 của Ban chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, tổ kiểm tra, giám sát Chương trình nông thôn mới Trung ương Hội Nông dân Việt Nam do Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân dẫn đầu đã có cuộc kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long An, ngày 29/11.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân phát biểu tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Long An về việc kiểm tra, giám sát Chương trình xây dựng nông thôn mới của Long An năm 2022. Ảnh: Trần Đáng

Nông thôn mới đổi thay rõ nét ở mọi lĩnh vực

Tại buổi làm việc, ông Lâm thông tin, thời gian qua, các đoàn Trung ương về kiểm tra Chương trình xây dựng nông thôn mới ở Long An và đánh giá rất cao.

"Long An đảm bảo hoàn thành, vượt kế hoạch Trung ương giao, và tin chắc sẽ đi trước một số địa phương khác trong Chương trình xây dựng nông thôn mới", ông Lâm khẳng định.

Cụ thể hóa lời ông Lâm, thay mặt Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia Long An, ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NNPTNT Long An cho biết, qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình nông thôn mới với sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị các cấp và hưởng ứng, chung tay góp sức của nhân dân, tỉnh Long An đã đạt được những thành tựu vượt bậc.

Theo đó, khu vực nông thôn đã có bước phát triển rõ nét trên hầu hết mọi lĩnh vực, góp phần quan trọng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở nông thôn được đầu tư đồng bộ và từng bước theo hướng hiện đại. Các vùng sản xuất nông nghiệp chuyên canh, tập trung được hình thành và ứng dụng công nghệ cao bước đầu có hiệu quả. Chất lượng nông sản ngày càng tăng, từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường xuất khẩu, góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn lên 65 triệu đồng/người/năm (năm 2022).

Tỉnh Long An đang phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn xây dựng nông thôn mới nhằm đẩy mạnh thu nhập khu vực nông thôn. Ảnh: Trần Đáng

Song song đó, các thiết chế văn hoá-giáo dục-y tế ngày càng được quan tâm đầu tư, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân nông thôn.

Hiện, tỉnh Long An có 116 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến, đến cuối năm 2022 sẽ công nhận thêm 4 xã NTM, nâng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới của tỉnh lên 120 xã, đạt 101% kế hoạch Trung ương giao. Có 28 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Về kết quả xây dựng nông thôn mới cấp huyện, đã có 4/15 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, gồm: Châu Thành, huyện Tân Trụ, Tân An và thị xã Kiến Tường, đạt 100% kế hoạch năm 2022.

Tiên phong xây dựng ấp nông thôn mới

Cũng theo ông Truyền, thời gian qua nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn tiếp tục tăng, trong đó đã có sự tham gia đóng góp không nhỏ của người dân và doanh nghiệp với vai trò là chủ thể.

Ông Truyền cho rằng, để làm tốt điều này hơn nữa, chính quyền cơ sở sẽ phải thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở; các chủ trương, chính sách liên quan đến sinh kế của người dân phải được phổ biến công khai, minh bạch, kịp thời để người dân bàn bạc, thống nhất trước khi triển khai thực hiện.

Năm 2022, toàn tỉnh Long An ước huy động được khoảng 40.094 tỷ đồng để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới.

Một tuyến đường hoa ở xã nông thôn mới nâng cao Thanh Phú (Bến Lức) do người dân đóng góp thực hiện. Ảnh: Trần Đáng

Nhìn chung các ngành, các cấp đã chủ động và tập trung lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn để thực hiện xây dựng NTM. Việc huy động người dân đóng góp xây dựng NTM được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch và không có tình trạng huy động quá sức dân, nên được nhân dân đồng tình hưởng ứng.

Ông Lâm cho biết thêm, Long An sẽ thực hiện xây dựng "ấp nông thôn mới" để người dân đều được hưởng thụ thành quả nông thôn mới. Nếu thực hiện điều này, Long An là địa phương đầu tiên trong cả nước xây dựng "ấp nông thôn mới".

"Xây dựng nông thôn mới sẽ có nơi này, nơi kia phát triển cao thấp. Xây dựng ấp nông thôn mới để mọi người đều được hưởng thụ thành quả", ông Lâm chia sẻ.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân ghi nhận và đánh giá cao những thành tích về xây dựng nông thôn mới của tỉnh Long trong 10 năm qua.

Về vấn đề huy động sức dân để xây dựng nông thôn mới, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, tỉnh Long An cần làm cho người dân thấy hạnh phúc để tự nguyện đóng góp sức người, sức của.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cũng ghi nhận những đề xuất và kiến nghị với Trung ương của tỉnh Long An về những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đến thăm vườn sầu riêng của một hộ nông dân ở xã nông thôn mới nâng cao Tân Lập. Ảnh: Trần Đáng

Cùng ngày, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân đã đến thăm và kiểm tra, giám sát xã nông thôn mới nâng cao Tân Lập (huyện Tân Thạnh).

Tân Lập là xã nông thôn mới nâng cao với thu nhập người dân đang tăng cao do nhiều nông dân đang chuyển sang trồng sầu riêng thay cây lúa khá thành công. Hiện, thu nhập bình quân đầu người tại xã hơn 60 triệu đồng/người/năm. Mức thu nhập này, tương đương với thu nhập bình quân đầu người ở các xã nông thôn mới của TP.HCM.