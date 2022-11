Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và 100 cử tri thuộc các phường Mỹ Xuyên, Đông Xuyên, Mỹ Long, Mỹ Bình, TP.Long Xuyên đã tham dự hội nghị.



ĐBQH Lương Quốc Đoàn và ĐBQH Trần Thị Thanh Hương tiếp xúc cử tri phường Mỹ Xuyên, chiều 29/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Cử tri TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang phấn khởi và tin tưởng ĐBQH tỉnh An Giang đã làm được rất nhiều việc cho nhân dân An Giang.

Đại biểu tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 29/11, tại phường Mỹ Xuyên, TP.Long Xuyên. Ảnh: Hồng Cẩm.

Tuy nhiên, cử tri TP.Long Xuyên vẫn còn nhiều vấn đề quan tâm, như: tình trạng phân bón, thuốc trừ sâu giả, kém chất lượng ảnh hưởng sản xuất của nông dân; lúa gạo giá cả bấp bênh, trái cây khó xuất khẩu; giá xăng dầu tăng cao; giá tăng nhưng lương cơ bản không tăng; việc thay sách giáo khoa (SGK) liên tục gây lãng phí, người dân thêm gánh nặng chi phí... Cử tri cũng đề nghị Quốc hội có ý kiến đến ngân hàng mở cho vay các lĩnh vực đang đóng băng, để bà con có điều kiện vay kinh doanh sản xuất...

Cử tri phường Mỹ Xuyên phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Cẩm

Nhiều ý kiến gửi đến lãnh đạo địa phương của bà con cử tri TP.Long Xuyên, đó là cần quan tâm quản lý vé xe trong dịp Tết Nguyên đán để người lao động được về quê đón Tết; mong các ngành chức năng tỉnh có kế hoạch kiểm tra, giám sát tình trạng hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo ATVSTP trước Tết; nhiều tuyến đường nội ô TP.Long Xuyên quá tải, thường xuyên ùn tắc, kẹt xe; các tuyến kè nội ô TP.Long Xuyên khởi công từ lâu vẫn chưa xong...

Cử tri phường Đông Xuyên phát biểu ý kiến. Ảnh: Hồng Cẩm

Phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri, ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam ghi nhận ý kiến của bà con cử tri TP.Long Xuyên và cho biết sẽ phản ánh đến Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Trao đổi thêm với bà con cử tri, ông Lương Quốc Đoàn cho biết, vấn đề giáo dục và SGK là vấn đề luôn "nóng" tại các diễn đàn Quốc hội, được cử tri quan tâm. Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu.

"Những ý kiến của bà con cử tri hôm nay ĐBQH tỉnh An Giang sẽ tiếp tục ghi nhận và tiếp thu tiếp tục phản ánh đến Chính phủ, các bộ ngành liên quan"- ông Lương Quốc Đoàn nói.

Ông Lương Quốc Đoàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri chiều 29/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Theo Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nông nghiệp - nông dân - nông thôn là vấn đề lớn mà Đảng, Nhà nước rất quan tâm trong quá trình CNH - HĐH đất nước. Những năm qua ngành nông nghiệp của nước ta tăng trưởng khá, có nhiều sản phẩm xuất khẩu ra thị trường thế giới...

Tuy nhiên, nước ta là nước nông nghiệp nhưng chưa xây dựng được vùng nguyên liệu, nên sản phẩm nhiều nhưng chưa xuất khẩu chính ngạch, chủ yếu được bán dạng thô...; lĩnh vực nông nghiệp còn thiếu sự đầu tư các nhà khoa học để nghiên cứu phát triển về giống, nhất là giống rau củ quả...

Bên cạnh đó, nông dân còn kém trong liên kết sản xuất, tại An Giang có trên 12.000ha sản xuất xoài nhưng không xuất khẩu chính ngạch được do thiếu liên kết, không tạo ra sản phẩm đồng đều... do đó giá cả luôn bấp bênh. Chính vì vậy để tăng giá trị sản phẩm, người nông dân cần liên kết sản xuất, tạo vùng nguyên liệu, thu hút doanh nghiệp đầu tư. Tuy nhiên, đây là vấn đề rất khó khăn, ĐBQH sẽ ghi nhận ý kiến của cử tri để kiến nghị Quốc hội, Chính phủ để có những cơ chế phù hợp hơn....

Về ý kiến của cử tri liên quan đến địa phương, bà Võ Thị Xuân Kiều - Phó Chủ tịch UBND TP.Long Xuyên đã trả lời các ý kiến của bà con cử tri.