Cử tri huyện Châu Thành của An Giang bức xúc trước tình trạng thiếu thuốc chữa bệnh tại bệnh viện

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; Thiếu tướng Hoàng Hữu Chiến - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Việt Nam; bà Trần Thị Thanh Hương – Trưởng đoàn ĐBQH, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang và 100 cử tri tri thuộc xã Vĩnh Hanh, Cần Đăng và thị trấn Vĩnh Bình của huyện Châu Thành đã tham dự hội nghị.

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (bìa trái) cùng các thành viên đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp xúc cử tri tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, sáng 29/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang phấn khởi sau khi nghe bà Trần Thị Thanh Hương - Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang báo cáo tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV và một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội năm 2022 của đất nước, tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tại kỳ họp.

Đại diện lãnh đạo tỉnh An Giang, huyện Châu Thành tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, sáng 29/11. Ảnh: Hồng Cẩm

Cử tri quan tâm đến vấn đề chống tham tham nhũng trong cán bộ lãnh đạo các tỉnh, bộ, ngành Trung ương; xử lý tham nhũng cần nâng tính răn đe tăng thêm uy tín của Đảng với nhân dân; Luật đất đai có nhiều sửa đổi phù hợp tình hình thực tế; giá xăng dầu tăng, nhiều cây xăng đóng cửa hoặc bán nhỏ giọt, gây ảnh hưởng đến đi lại, sản xuất của người dân; nên bán BHYT cho học sinh, sinh viên theo hộ gia đình; quản lý mạng xã hội chặt hơn, tránh tình trạng xuyên tạc chế độ, nhiễu loạn thông tin; chế tài xử lý vi phạm quy chế dân chủ cơ sở; an toàn vệ sinh thực phẩm...

Cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang gửi gắm ý kiến đến đoàn ĐBQH tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Đặc biệt bà con cử tri Châu Thành bức xúc tình trạng thuốc BHYT tại các Trung tâm y tế, Bệnh viện đang thiếu nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân tham gia BHYT khi cần chữa bệnh; Quốc hội, HĐND giám sát thực tiễn các điều luật cần sâu sát hơn để các điều luật thực sự đi vào cuộc sống của nhân dân, của cử tri...

Phát biểu trao đổi với bà con cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn, cho biết, thời gian qua Đảng, Nhà nước rất quan tâm xử lý tham nhũng, nhất là tham nhũng liên quan đến lãnh đạo tỉnh, ban, bộ, ngành Trung ương...

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, phát biểu trao đổi với bà con cử tri huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Ảnh: Hồng Cẩm

Về Luật đất đai, đây là vấn đề rất khó, phức tạp Quốc hội đã thông qua tại 3 kỳ họp, trách nhiệm của ĐBQH sẽ lắng nghe ý kiến của bà con cử tri để đảm bảo lợi ích của Nhà nước, nhân dân và hài hòa với lợi ích của doanh nghiệp.

Theo ĐBQH, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, hiện nay Quốc hội có bộ phận giám sát của Quốc hội, HĐND, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội về các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước; giám sát cán bộ thực thi pháp Luật, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

"Thông qua giám sát chúng ta đã có nhiều chấn chỉnh, bổ sung phù hợp thực tế và đưa ra xử lý nhiều vụ vi phạm... Tuy nhiên vẫn chưa đủ, để tăng hiệu quả giám sát rất cần sự vào cuộc giám sát của cả hệ thống chính trị và của người dân"- Ông Lương Quốc Đoàn, nhấn mạnh.

Về an toàn vệ sinh thực phẩm, theo ĐBQH, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, trong 3 năm gần đây Chính phủ, các cấp, các ngành rất quan tâm và có sự vào cuộc tích cực, trong đó có sự tham gia của người dân... Tuy nhiên, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam nhắc nhỡ bà con trong sản xuất cần quan tâm bón phân thuốc phù hợp, tránh trường hợp dư thừa thuốc bảo vệ thực vật; sử dụng phân hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp, để sản xuất ra sản phẩm an toàn cho sức khoẻ.

Về ý kiến của cử tri liên quan BHXH, BHYT đoàn ĐBQH tỉnh An Giang tiếp tục ghi nhận, có ý kiến tại diễn đàn Quốc hội.

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh An Giang, ông Lương Quốc Đoàn nghiêm túc tiếp thu ý kiến của bà con cử tri, ghi nhận và sẽ phản ánh kịp thời đến Quốc Hội, Chính phủ, chính quyền địa phương để những chủ trương quyết sách của Đảng, Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống nhân dân.