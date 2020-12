Lọt “tầm ngắm” Kiểm toán Nhà nước, 5 ngân hàng đang làm ăn ra sao?

Trong số 5 ngân hàng vào tầm ngắm của Kiểm toán Nhà nước năm 2021, VietinBank là nhà băng có quy mô lớn nhất.

Cụ thể, tính đến cuối tháng 9/2020, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,26 triệu tỷ đồng, tăng 1,7% so với thời điềm hồi đầu năm, chủ yếu do dư nợ cho vay khách hàng tăng 2,4%, đạt 958.011 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng 5,2% đạt 939.175 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm, lũy kế 9 tháng đầu năm 2020, thu nhập lãi thuần của VietinBank tăng 3,2% lên 25.295 tỷ đồng. Thu nhập từ các hoạt động phi tín dụng đóng góp 21,4% cho tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng trong 9 tháng đầu năm 2020, tăng so với mức 18,1% cùng kỳ.

Ngược lại, chi phí hoạt động 9 tháng giảm nhẹ 2,5% so với cùng kỳ, ở mức 10.348 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí dự phòng rủi ro tăng 5,3% so với 9 tháng đầu năm 2019, đạt 11.458 tỷ đồng.

Chi phí dự phòng rủi ro của VietinBank đã "ăn mòn" 52,5% lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro (21.800 tỷ đồng) của nhà băng này. Kết thúc 9 tháng đầu năm, VietinBank báo lãi trước thuế 10.364 tỷ đồng, tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ.

Tại thời điểm cuối quý III/2020, nợ xấu nội bảng của VietinBank là 17.949 tỷ đồng, tăng 12% so với cuối quý II/2020 và tăng 66% so với đầu năm. Trong khi nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) giảm thì nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) có xu hướng tăng mạnh. Theo đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng tăng từ 1,16% hồi đầu năm lên 1,87%.

Tuy nhiên, tháng 10/2020, VietinBank đã chủ động tất toán được toàn bộ trái phiếu đặc biệt VAMC trong chưa đầy 2 năm thay vì 5 năm theo kế hoạch. Với việc tất toán toàn bộ khoản nợ VAMC, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank vào cuối tháng 10/2020 là khoảng 1,8%. Chủ tịch VietinBank cho biết, sẽ tiếp tục quản trị chặt chẽ chất lượng tăng trưởng tín dụng hướng tới mục tiêu là cuối quý IV/2020, tỷ lệ nợ xấu của VietinBank nội bảng sẽ ở mức dưới 1,5%.

Mới đây, VietinBank được cổ đông thông qua phát hành hơn 1,07 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ gần 28,8% cổ phiếu đang lưu hành. Nguồn thực hiện được trích từ lợi nhuận sau thuế và quỹ các năm 2017 - 2018, lợi nhuận sau thuế còn lại, trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền năm 2019.

5 ngân hàng nằm trong danh sách kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước bao gồm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Một ngân hàng khác nằm trong kế hoạch kiểm toán năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước đó là Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank). Nhà băng này hiện có cơ cấu cổ đông của PG Bank cực kỳ cô đặc. Trong đó, Petrolimex đang sở hữu 40% vốn điều lệ của PG Bank. Trong thời gian qua, Petrolimex liên tục muốn sớm bán số cổ phần tại PG Bank.

Trong 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của PG Bank đạt 132 tỷ đồng, tương đương cùng kỳ năm 2019 và thực hiện được 69,5% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 105 tỷ đồng.

Tính đến 30/9, tổng tài sản của ngân hàng đạt 34.396 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cuối năm 2019. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 5% lên 24.886 tỷ đồng. Tiền gửi khách hàng tăng gần 10% đạt 27.913 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, nợ xấu của PG Bank đã giảm 4,5% so với thời điểm 31/12/2019, xuống xấp xỉ 715 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay giảm từ 3,16% xuống 2,87%.

Đến hết quý III, tổng số nhân sự làm việc tại ngân hàng là 1.671 người, tăng 37 người so với cuối tháng 6. Trong quý III, thu nhập bình quân của mỗi cán bộ PG Bank đạt gần 14,9 triệu đồng/tháng, không thay đổi nhiều so với mức trung bình trong năm 2019.

Trong thời gian qua, PG Bank được thị trường chú ý nhiều bởi kế hoạch sáp nhập với Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank). Mặc dù đã có đề án và được cổ đông thông qua, cũng từng được chấp thuận về chủ trương từ phía Ngân hàng Nhà nước, song đến thời điểm này thương vụ vẫn chưa có tiến triển gì thêm.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank), theo giới thiệu, có cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (chiếm 52%) và cổ đông chiến lược Morgan Stanley (6,7%).

Năm 2020, PVCombank bất ngờ đặt chỉ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất 74,9 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế riêng lẻ của ngân hàng mẹ là 64 tỷ đồng. So với kết quả thực hiện năm 2019, các con số này tương đương mức giảm lần lượt 64,6% và 33%. Cụ thể, trong năm 2019, PVCombank lần lượt ghi nhận kết quả lợi nhuận trước thuế hợp nhất 211 tỷ đồng và 95,5 tỷ đồng riêng lẻ, tương ứng với 239% và 100% so với kết quả thực hiện của năm 2018.

Theo báo cáo tài chính riêng 2019, tổng nợ xấu của PVComBank tại thời điểm cuối năm 2019 khoảng 918 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,17% so với 2,48% cuối năm 2018. Nhưng nếu tính cả nợ xấu của VAMC đã mua chưa xử lý được thì con số này vào khoảng 6.016 tỷ đồng (tăng 4% so với cuối năm 2018), tương ứng tỷ lệ nợ xấu ở mức 7,68% so với 7,87% vào cuối năm 2018.

PVCombank chính là một trong số 6 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng tăng trưởng tín dụng vượt room được Kiểm toán Nhà nước điểm danh trong báo cáo gửi tới Quốc hội khóa XIV về công tác kiểm toán Nhà nước năm 2020 vừa qua.