"Ma trận" từ chủ đầu tư dự án chung cư Nam An

Phía sau dự án chung cư Nam An (tên gọi khác: Kingsway, quận Bình Tân, TP.HCM, do Công ty TNHH Siêu Thành làm chủ đầu tư (CĐT)) là cả một “ma trận” của CĐT, khiến hàng trăm người mua căn hộ khốn đốn. Cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ việc.

Hàng trăm người mua căn hộ tại dự án chung cư Nam An đã khốn khổ khi CĐT chậm bàn giao căn hộ. Họ còn phát hiện CĐT bán một căn hộ cho nhiều người. Phía sau dự án này là cả một "ma trận" về chiêu trò lừa đảo khách hàng của CĐT. Hồn "Khang Gia"… da "Siêu Thành" Một số người thành lập và tham gia góp vốn vào Công ty TNHH Siêu Thành (tạm gọi Công ty Siêu Thành) vốn dĩ là những người tại Công ty CP Đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (Công ty Khang Gia) - đã và đang "dính" nhiều tai tiếng trong các dự án chung cư tại các quận Tân Phú, Gò Vấp, Quận 8... Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) - Công an TP.HCM đang truy nã Trịnh Minh Thanh - Giám đốc công ty này. Khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An tập trung phản đối việc chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ - Ảnh: Quang Phương. Theo tài liệu, khi thành lập vào ngày 13/05/2008, Công ty TNHH Siêu Thành có mã số thuế: 0305701433, địa chỉ tại 91-93, đường 5, phường An Phú, Quận 2 (TP.HCM). Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đã ghi nhận nhiều lần thay đổi về doanh nghiệp này. Đến ngày 03/06/2016, Giám đốc Công ty Siêu Thành là ông Trần Minh Ngọc Việt. Danh sách thành viên góp vốn gồm: Công ty CP Licogi 16 góp 45 tỷ (90%); bà Trần Thị Hồng Gấm góp 5 tỷ (10%). Đến ngày 25/04/2017, người đại diện pháp luật Công ty Siêu Thành vẫn là ông Trần Minh Ngọc Việt. Danh sách góp vốn gồm: Trần Minh Ngọc Việt góp 2,5 tỷ (5%); Phan Thị Huyền Trang (phó Tổng Giám Công ty Khang Gia) góp 47,5 tỷ (95%). Tháng 3/2017, Công ty Siêu Thành ra mắt dự án chung cư Nam An. Giai đoạn tháng 06/2017, Công ty Siêu Thành bắt đầu được giới thiệu là Công ty con của Tập đoàn Vietpearl. Ông Trần Minh Ngọc Việt lúc này vừa là Tổng giám đốc Vietpearl, vừa là Giám đốc Siêu Thành, người đại diện pháp luật. Khách hàng tập trung tại dự án chung cư Nam An phản đối chủ đầu tư chậm bàn giao căn hộ - Ảnh: Quang Phương. Đến ngày 21/07/2017, Công ty Siêu Thành tăng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên thành 100 tỷ đồng. Ông Trần Minh Ngọc Việt góp 5 tỷ (tương đương 5%), Phan Thị Huyền Trang góp 95 tỷ (tương đương 95%). Ngày 25/01/2018, Sở Xây dựng TP.HCM cấp phép xây dựng cho công trình chung cư Nam An (Công ty Siêu Thành làm CĐT). Đến ngày 28/03/2018 thì được phép mở bán. Vụ căn hộ chung cư Nam An: Chủ đầu tư bán một căn hộ cho nhiều người, người mua điêu đứng

Vụ mua căn hộ chung cư Nam An: Hàng trăm người tập trung phản đối chủ đầu tư Như vậy, trong giai đoạn 2017-2018, bà Phan Thị Huyền Trang – phó Tổng Giám đốc Công ty Khang Gia (ông Trịnh Minh Thanh - Giám đốc, đang bị truy nã) là người nắm cổ phần nhiều nhất tại Công ty Siêu Thành. Và, tất cả những thủ tục pháp lý của dự án chung cư Nam An được chính quyền TP.HCM thông qua, đều diễn ra trong giai đoạn này. Đáng nói, năm 2018, Ban quản trị chung cư Khang Gia - Tân Hương (do Công ty Khang Gia làm CĐT) đã gửi đơn cho UBND TP.HCM, phản ánh việc bà Huyền Trang đang đầu tư dự án Nam An, trong khi dự án chung cư Khang Gia - Tân Hương còn nham nhở, chưa nghiệm thu hoàn công. Như vậy từ khi giới thiệu dự án Kingsway Tower đến lúc được cấp giấy phép xây dựng, được phép cho bán, người giữ vai trò quyết định ở Công ty Siêu Thành là người Công ty Khang Gia! Đến ngày 15/08/2018 người đại diện theo pháp luật của Công ty Siêu Thành được thay đổi thành bà Võ Thị Phượng – Giám đốc. Bà Phượng cũng chính là Giám Công TNHH Đầu tư thương mại xây dựng Khang Gia (theo tài liệu của hệ thống thông tin đăng lý doanh nghiệp Quốc gia, ngày 01/09/2015) Đến ngày 08/01/2019: Danh sách thành viên góp vốn thay đổi gồm: bà Võ Thị Phượng góp 95 tỷ (95%); Nguyễn Minh Quang góp 5 tỷ (5%). Cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc Trong nhiều tháng qua, Công ty Siêu Thành đã đóng cửa công ty, văn phòng, "né" tiếp xúc với khách hàng mua căn hộ. Không chỉ đóng cửa công ty, CĐT dự án Kingsway Tower còn bị cơ quan thuế xác nhận đã "biến mất" khỏi địa chỉ đăng ký. Tháng 12/2020, Chi cục Thuế quận 2 (TP.HCM), cho biết: Công ty TNHH Siêu Thành, chủ đầu tư dự án Kingsway Tower, đã không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký thuế. "Người nộp thuế nêu trên không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký từ ngày 21/12/2020 nhưng không khai báo với cơ quan thuế theo quy định. Tình hình nợ ngân sách nhà nước tính đến ngày 19/10/2020 của pháp nhân này là 3.541.699 đồng, trong đó phạt vi phạm hành chính là 3.499.000 đồng và tiền chậm nộp là 41.700 đồng" - thông báo của Chi cục Thuế quận 2 nêu. Khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An ký các loại giấy tờ để tố giác chủ đầu tư vi phạm hợp đồng - Ảnh: Quang Phương. Căn cứ vào thông báo phát hành ngày 18/12/2019, tình hình sử dụng hoá đơn quý 1/2020 ngày 9/4/2020, Công ty TNHH Siêu Thành còn tồn tại các hoá đơn đã phát hành, nhưng chưa sử dụng với tên là hóa đơn giá trị gia tăng, ký hiệu hóa đơn ST/19P từ số 276 – 500. Do đó, các hóa đơn trên không có giá trị sử dụng từ ngày ban hành thông báo này về sau. Trong một diễn biến mới nhất của vụ việc, ngày 29/12/2020, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu - Công an TP.HCM đã mời 27 (13 căn bán trùng) người liên quan đến trường hợp bị CĐT bán trùng căn lên lấy lời khai, đồng thời thu thập hợp đồng, chứng từ gốc để mang đi giám định. Anh H.- một người mua căn hộ tại dự án trên chia sẻ: "Thời gian qua chúng tôi đã tập hợp rất nhiều và đầy đủ các giấy tờ, tài liệu liên quan đến việc CĐT dự án Nam An nói trên lừa đảo khách hàng. Chúng tôi chỉ mong các cơ quan chức năng sớm vào cuộc để giải quyết quyền lợi cho chúng tôi. Chúng tôi đã bỏ ra tiền tỷ để mua căn hộ nhưng đến nay vẫn chưa có nhà để ở. Trong khi đó, CĐT thì trốn biệt tăm! Chúng tôi quyết tâm theo đuổi vụ việc đến cùng chứ không thể để sự việc chìm xuồng được". Bán căn hộ khi chưa được phép bán!? Trong giai đoạn tham gia vào Công ty Siêu Thành, ông Trần Minh Ngọc Việt đã đứng tên một số hợp đồng mua bán gồm: NA–18.26/HĐMB-KWT (ký ngày 30/01/2018), NA – 15.04/HĐMB-KWT (30/01/2018), NA – 12A.03/HĐMB-KWT (30/05/2018), NA – 08.25/HĐMB-KWT (30/01/2018). Sau đó, ủy nhiệm cho cấp dưới là Bùi Thị Mai Anh (sinh năm 1985) bán các căn hộ kể trên cho người mua với giá rẻ hơn rất nhiều so với mặt bằng căn hộ thời điểm đó, nhưng họ phải thanh toán hết 95% với lý do ông Việt đã trả hết tiền cho Công ty Siêu Thành. Đến ngày 25/03/2018, Sở Xây dựng TP.HCM mới ra công văn cho phép Công ty Siêu Thành mở bán các căn hộ hình thành trong tương lai. Như vậy, ông Việt đã ký được hợp đồng mua bán trước cả 2 tháng! Theo luật, những hợp đồng mua bán được ký từ thời điểm trước khi Sở Xây Dựng TP.HCM cho phép mở bán đều không có giá trị pháp lý.

