130.000 đồng/kg mận Pu Nhi Sông Mã

Tuần lễ mận, nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 diễn ra trong 5 ngày (1/6 - 5/6) tại Trung tâm thương mại Big C Thăng Long (Hà Nội) với 60 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản sản phẩm OCOP, nông sản an toàn và các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh Sơn La: mận, xoài, chè, nhãn, bơ, na, thanh long, mít, ổi ; Các sản phẩm chế biến như: chè, cà phê, hoa quả sấy, miến dong… Bên cạnh đó, tuần lễ nông sản cũng giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của Hội Nông dân các tỉnh, thành phố.

Ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, hiện nay, tỉnh Sơn La có trên 12.353 ha mận hậu, sản lượng khoảng 89.837 tấn, thời vụ thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 7. Nhãn hiệu "mận Sơn La" đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu từ năm 2021 với một số sản phẩm chất lượng cao, như: mận Pu Nhi, huyện Sông Mã; mận Ruby, huyện Mộc Châu và mận Phiêng Khoài, huyện Yên Châu…

Du khách ấn tượng với những trái mận Pu Nhi đến từ huyện Sông Mã. Ảnh: Cao Nguyên

Gian hàng của huyện Sông Mã (Sơn La) có vị trí trung tâm ở ngay lối vào. Trong ngày khai mạc, gian hàng này mang tới hơn 1 tạ mận Pu Nhi, chỉ trong gần 2 giờ, toàn bộ số mận này đã được tiêu thụ hết.

Anh Dương Văn Tuấn, Cán bộ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sông Mã cho biết, mận Pu Nhi có giá bán 130.000 đồng/kg. Dù có giá cao nhưng lại có rất nhiều khách tới mua.

"Nếu như mọi người đã quá quen thuộc với mận hậu Mộc Châu, mận tam hoa Bắc Hà, mận Phiêng Cằm...thì mận Pu Nhi lại là loại mận ít người biết đến bởi nó chỉ được trồng tại chân núi Pu Nhi ở huyện Sông Mã", anh Tuấn chia sẻ.

Theo anh Tuấn, ngọn núi Pu Nhi nằm tại thị trấn Sông Mã không chỉ có cảnh quan hùng vĩ mà còn là nơi trồng những cây mận được mệnh danh "loại mận ngon nhất trong các loại mận". Do trồng ở vùng núi cao, thổ nhưỡng tốt, cây lâu năm cộng với đặc trưng khí hậu nóng ẩm của vùng Tây Bắc nên những trái mận ở đây tuy không to như các vùng mận khác nhưng có màu đỏ thẫm, giòn, cứng quả, dóc hạt, bên ngoài phủ một lớp phấn rất đẹp (càng mưa lại càng lên phấn) và khi chín ngọt lịm, hậu vị thơm...

Những quả mận Pu Nhi khi vừa được hái xuống vẫn còn nguyên lớp phấn (ảnh: Vũ Thảo)

"Mận Pu Nhi có diện tích trồng chỉ khoảng 15 ha nên sản lượng không nhiều, năm nào được mùa thì cả vùng mận cũng chỉ thu được độ vài tấn, vậy nên cho dù là người Sơn La nhưng không phải ai cũng được thưởng thức loại mận này", anh Tuấn nói.

Thời gian thu hoạch của mận Pu Nhi rất ngắn, chỉ kéo dài đúng 20 ngày và không phải lúc nào, mùa nào cũng có nên giá thường đắt hơn và khó tìm mua so với mận hậu thông thường.

Chú trọng đến thương hiệu, chất lượng

Đon đả giới thiệu, mời chào khách nếm thử, mua mận ủng hộ nhà vườn, chị Lê Thị Vui, Phó Giám đốc HTX Tiến Đạt, xã Lóng Phiêng, Yên Châu tươi cười cho biết, mận Lóng Phiêng rất đặc biệt, có da căng bóng, khi bóp nhẹ có cảm giác cứng. Những trái mận chị Vui đang trưng bày là loại mận "VIP", size 18-20 quả/kg đang được bán với giá 80.000 đồng/kg.



Đưa cho tôi một trái mận tươi, đỏ rói, chị Vui tự hào bộc lộ: "Để cho ra những trái mận to, bắt mắt thì các được thành viên HTX chăm sóc theo quy trình VietGAP, bón phân hữu cơ, sử dụng hệ thống tưới nhỏ giọt, kết hợp kỹ thuật tỉa cành, tạo tán, tỉa quả, nên mẫu mã, chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các bạn hàng khó tính nhất".

Chị Lê Thị Vui, Phó Giám đốc HTX Tiến Đạt (xã Lóng Phiêng, Yên Châu) Đon đả giới thiệu, mời chào khách nếm thử trái mận Lóng Phiêng. Ảnh: Cao Nguyên

Chị Vui cũng cho biết, hơn 1 tuần nay, vườn mận hậu bắt đầu cho thu hoạch, ngoài bạn hàng thân thiết, các thành viên của HTX còn sử dụng phương thức livestream bán mận trực tuyến để tìm kiếm thêm nhiều bạn hàng trong cả nước. Trung bình mỗi ngày, HTX bán gần 1 tấn mận với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg mận xô tại vườn; 50.000 - 80.000 đồng/kg mận size "VIP".

Chị Trà Giang (quận Cầu Giấy) đến Tuần lễ đặc biệt này không giấu được sự hào hứng. Được trực tiếp lựa những trái mận tươi rói vừa từ nhà vườn mang tới, có dán tem chỉ dẫn địa lý, có mã vạch và các xác nhận chất lượng của địa phương…, chị Giang đã mua 5kg để gia đình ăn dần và làm quà biếu, tặng bạn bè, người thân…



Thành viên HTX Hưng Thịnh, xã Mường Bú, huyện Mường La giới thiệu sản phẩm xoài đến du khách. Ảnh: Cao Nguyên

Không kém cạnh trái mận Pu Nhi, Lóng Phiêng, những trái xoài "khổng lồ" của HTX Hưng Thịnh đến từ xã Mường Bú, huyện Mường La cũng thu hút được nhiều khách thăm quan, cũng như đặt mua hàng.

Anh Nguyễn Đình Hướng, Giám đốc HTX Hưng Thịnh cho biết, HTX mang đến Tuần lễ lần này gồm mận, dưa lưới, cam... đặc biệt là những trái xoài "khổng lồ".

Tôi đứng trò chuyện với anh Hướng nhưng nhiều lần bị cắt ngang vì nhiều vị khách tò mò hỏi đây là giống xoài gì mà trái to vậy. Anh Hướng nói, có 3 giống xoài: Xoài Đài Loan tím, xoài Úc và xoài Úc kim cương. Trong lượng của mỗi trái xoài từ 0,6 đến 0,8kg, 3 loại xoài đều có giá 35.000 đồng/kg.

Từ trái qua phải là: Xoài Đài Loan tím, xoài Úc và xoài Úc kim cương của HTX Hưng Thịnh, xã Mường Bú, huyện Mường La, Sơn La. Ảnh: Cao Nguyên



Anh Hướng bảo, cuối tháng 5, đầu tháng 6 hàng năm, nông dân xã Mường Bú lại tất bật chuẩn bị cho việc xuất bán xoài ra thị trường. Xã Mường Bú có diện tích trồng xoài lớn nhất của huyện Mường La với 375 ha, chiếm 50% diện tích trồng xoài toàn huyện. Chủ yếu trồng các giống Xoài Đài Loan, xoài Úc, xoài tím, xoài tròn và giống xoài hôi bản địa.

Những năm gần đây, để đẩy mạnh tiêu thụ xoài ra các thị trường, đặc biệt là xuất khẩu vào các thị trường khó tính trên thế giới, các thành viên HTX đã chú trọng việc chăm sóc, chú trọng đến nâng cao chất lượng và mẫu mã sản phẩm. Chính vì vậy, trái xoài của HTX Hưng Thịnh luôn được đánh giá có mẫu mã đẹp, màu sắc đều, xanh mịn, tươi sáng...

Tại Lễ khai mạc sự kiện đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận tiêu thụ nông sản của Tập đoàn Central Retail Việt Nam với tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố; Ký kết thỏa thuận tiêu thụ nông sản của Tập đoàn Central Retail Việt Nam với các doanh nghiệp, hợp tác xã của tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố; Lễ ký kết đưa trái Mận hậu Sơn La trên các chuyến bay Vietnam airlines năm 2023.