Lên các tỉnh miền núi phía Bắc như Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu… mà không thưởng thức món măng vầu cuốn thịt thì chắc chắn bạn vẫn chưa cảm nhận được hết hương vị ẩm thực nơi đây. Món măng vầu cuốn thịt không cầu kỳ, phức tạp, chỉ cần mớ rau răm, một quả trứng, thịt ba chỉ và các loại gia vị như muối, bột ngọt… nhưng hương vị thơm ngọt của nó lại khiến ta khó có thể cưỡng lại.

Măng vầu có thể dùng để chế biến thành nhiều món ăn ngon từ bình dân đến sang trọng.

Măng vầu cuốn thịt là món ăn đặc trưng của người dân miền núi phía Bắc.

Măng vầu thuộc họ tre, thân nhỏ không có gai. Mọc ở rừng hoặc trên núi. Hàng năm, cứ đến tháng mười hai, khi mưa xuân lây phây, từ dưới lớp lá hoại mục, măng bắt đầu đội đất nhú lên, lộ hai tai nhỏ xíu xanh thẫm.

Măng vầu ngon nhất vào tháng 12 đến khoảng giữa tháng 3, những củ măng to, tròn và rất ngọt. Theo kinh nghiệm của người dân, khi nào có sấm thì măng đắng nhiều hơn, sẽ khó ăn lắm. Hầu như ở khắp các góc chợ miền núi đều có thứ đặc sản này.

Ở miền núi, măng vầu cuốn thịt không chỉ phổ biến trong bữa cơm hằng ngày mà còn có mặt trong các mâm cỗ cưới, đặc biệt những nhà hàng đặc sản dân tộc luôn có sẵn món này trong thực đơn.

Món măng vầu cuốn thịt không cầu kỳ, phức tạp, chỉ cần mớ rau răm, một quả trứng, thịt ba chỉ và các loại gia vị như muối, bột ngọt…

Công đoạn đầu tiên là chọn củ to luộc trên bếp khoảng ba đến năm tiếng cho đỡ he và dễ gọt. Sau khi bỏ hết lớp vỏ già bên ngoài, người ta dùng tay bóc nhẹ lấy lớp lá non. Công đoạn này cũng cần sự khéo léo, nếu lỡ tay để lá bị rách, khi cuốn thịt dễ bị bung ra ngoài.

Còn phần củ, dùng dao gọt xung quanh, dài khoảng tám đến mười phân. Nên gọt thật mỏng để tránh bị dai khi ăn.

Người miền núi rất chú trọng phần nhân thịt, thường thì phải là thịt ba chỉ vì có cả mỡ lẫn nạc, măng cần có nhiều mỡ để tăng vị thơm ngon. Rau răm băm thật nhỏ, trộn đều với thịt đã xay nhuyễn và trứng, thêm một chút muối và bột nêm.

Không để nhân thịt nhiều muối, như vậy măng sẽ đắng hơn, nhất là lúc chấm cùng gia vị sẽ không còn thơm và đúng chất.

Xong khâu chuẩn bị thì bắt tay vào cuốn. Những lớp lá non cuốn nhân thịt được xếp trên cùng vì dễ chín. Nên lọc lấy thịt, còn bì để dưới đáy nồi, như vậy sẽ làm măng có nhiều mỡ và không bị cháy. Khi nồi nóng lên, cho thêm một chút nước vào và luôn giữ ngọn lửa vừa phải, đun đến khi măng mềm và chín là có thể lấy ra.

Cảm nhận đầu tiên khi đặt miếng măng cuốn vào đầu lưỡi là vị ngòn ngọt, đăng đắng cùng sự béo ngậy của thịt và mùi thơm của rau răm. Trước kia, thường nước chấm được nấu lên từ mẻ, cho khoảng ba thìa mẻ vào chảo rán thật vàng rồi cho nước vào, thế là có bát nước chấm chua dịu và thơm lừng. Còn bây giờ, phần nhiều người ta dùng nước mắm tỏi ớt.

Sự kết hợp khéo léo hương vị của món măng vầu cuốn thịt khiến ta khó có thể cưỡng lại. Nếu có dịp đặt chân đến một trong những tỉnh miền núi phía Bắc, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức món măng này nhé.