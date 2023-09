Mâu thuẫn khi đến nhà một phụ nữ chơi, rút dao đâm người tử vong

Đối tượng Tòng Văn Lún tại cơ quan công an. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 3/9, Công an xã Thanh An, huyện Điện Biên tiếp nhận tin báo về tội phạm của anh Lường Văn Thoa (sinh năm 1987, trú tại bản Ten Núa, xã Núa Ngam, huyện Điện Biên), là bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. Vào khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, trong khi anh Thoa đang trực tại Trung tâm Y tế huyện thì người dân chở một bệnh nhân có vết thương ở vùng ngực đến cấp cứu. Tuy nhiên, bệnh nhân này được xác định đã tử vong trước khi đến Trung tâm Y tế.



Sau khi tiếp nhận, Công an xã Thanh An đã báo cáo vụ việc đến lãnh đạo Công an huyện Điện Biên. Lực lượng công an đã xác minh vụ việc, làm rõ nhân thân người bị hại, khám nghiệm hiện trường, triệu tập và lấy lời khai những người có liên quan. Sau hơn 1 giờ điều tra, xác minh, kết quả xác định, bị hại là anh Lường Văn Soan (sinh năm 1981, trú tại bản Noong Hẹt, xã Noong Hẹt, huyện Điện Biên) và nghi phạm gây án là Tòng Văn Lún (sinh năm 1977), cùng trú tại bản Noong Hẹt với nạn nhân.

Qua đấu tranh, Tòng Văn Lún khai nhận, vào thời điểm tối 3/9, đối tượng đến nhà chị Lò Thị Minh (sinh năm 1980, trú tại bản Xôm, xã Thanh An, huyện Điện Biên) và có gặp anh Lường Văn Soan. Tại đây, hai người đã xảy ra mâu thuẫn, Tòng Văn Lún đã rút dao mang theo người đâm một nhát vào vùng ngực trái anh Soan, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.